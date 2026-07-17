Успешните хора използват тези фрази, за да звучат умно, особено пред шефовете си

Ето кои са те

Срещите са перфектната възможност да изградите видимост и да спечелите доверие сред вземащите решения, които влияят на кариерата ви. Като автор на „Managing Up“ и изпълнителен коуч на топ изпълнители в компании като Google, Amazon и NATO в продължение на повече от 15 години, съм виждала от първа ръка как изказването на мнение в правилните моменти може да ви позиционира за повишения, повишения на заплатата и проекти с висок профил, казва Мелъди Уайлдинг, коуч и професор по човешко поведение.

Но не всяко участие в срещи е еднакво. Можете да кажете нещо, което запълва празното пространство, но не добавя нищо към вашия авторитет, или още по-лошо, да ви накара да изглеждате неподготвени или отбранителни. Да звучиш умно на среща няма нищо общо с използването на големи думи или модни фрази като „подравняване на синергиите“. Авторитетът идва от ясното мислене, виждането на по-голямата картина и знанието как да се придвижат нещата напред.

Най-добрите комуникатори са усвоили изкуството да звучат умно и стратегически, без да изглеждат сякаш се стараят твърде много. Ето четири стратегии и специфични фрази, които можете да откраднете.

Задайте въпроса, който никой друг не задава

Не винаги е нужно да споделяте най-иновативното прозрение, за да се откроите. Добре зададен въпрос, зададен с любопитен, замислен тон, може да разкрие погрешно предположение, да накара групата да забави темпото или да върне хаотичния разговор обратно в правилната посока.

Опитайте това: Свържете точки между тенденции, екипи или идеи, които други са повдигнали. Например:

„Как това се вписва в това, върху което работи инженерството?“

„Звучи сякаш Айзък и Линг преследват една и съща цел. Правилно ли го разбрах?“

Фино използвайте социалното доказателство

Социалното доказателство е нашата психологическа склонност да се доверяваме повече на идея, когато знаем, че другите я подкрепят.

Когато представяте казус на среща за това как сте решили даден проблем, например, можете да включите отзиви от клиенти, да покажете логата на партньори, с които сте работили, или да цитирате статистика, показваща минали успехи и подкрепа.

Опитайте това: Тактично назовете колеги и лидери, които вече са съгласни с вашето предложение или които са съгласни с вас. Това може да звучи така:

„Ръководителят на продуктовия отдел беше на същата вълна.“

„Клиентът каза, че това е точно това, което търси.“

Включете се в това, което интересува вземащите решения

Свържете приноса си с бизнес приоритетите, през които вашите лидери филтрират всяка идея и решение. Това включва неща като цена, скорост, риск, растеж или каквото и да е друго, за което висшето ръководство ги проверява внимателно.

Опитайте следното: Помислете и посочете какво шефовете, с които разговаряте, споменават много напоследък. Например:

Ако главният оперативен директор е говорил открито за рационализиране на процесите, кажете: „Това е видът ефективност, към която се стремим.“

Ако вашият вицепрезидент е фиксиран върху това да победи конкурент, добавете: „Това ни помага да се диференцираме на пазара.“

Говорете за вашето въздействие с конкретност

Неясни актуализации като „проектът върви добре“ или „напредваме“ са забранени. Означава ли това, че едва изпреварвате графика или току-що сте сключили най-голямата сделка за тримесечието? Без подробности е трудно за другите да си представят какво сте постигнали.

Опитайте това: Прикачете числа към актуализациите си, за да направите въздействието си по-конкретно. Например:

„Доставихме нови функции на над 10 000 клиенти през последните 90 дни.“

„В момента ръководя акаунти в пет различни територии.“