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БГ Бизнес Успешните хора използват тези фрази, за да звучат умно, особено пред шефовете си

Успешните хора използват тези фрази, за да звучат умно, особено пред шефовете си

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Срещите са перфектната възможност да изградите видимост и да спечелите доверие сред вземащите решения, които влияят на кариерата ви. Като автор на „Managing Up“ и изпълнителен коуч на топ изпълнители в компании като Google, Amazon и NATO в продължение на повече от 15 години, съм виждала от първа ръка как изказването на мнение в правилните моменти може да ви позиционира за повишения, повишения на заплатата и проекти с висок профил, казва Мелъди Уайлдинг, коуч и професор по човешко поведение.

Но не всяко участие в срещи е еднакво. Можете да кажете нещо, което запълва празното пространство, но не добавя нищо към вашия авторитет, или още по-лошо, да ви накара да изглеждате неподготвени или отбранителни. Да звучиш умно на среща няма нищо общо с използването на големи думи или модни фрази като „подравняване на синергиите“. Авторитетът идва от ясното мислене, виждането на по-голямата картина и знанието как да се придвижат нещата напред.

Най-добрите комуникатори са усвоили изкуството да звучат умно и стратегически, без да изглеждат сякаш се стараят твърде много. Ето четири стратегии и специфични фрази, които можете да откраднете.

Купуват ли заплатите в Европа толкова, колкото преди пет години?

Задайте въпроса, който никой друг не задава

Не винаги е нужно да споделяте най-иновативното прозрение, за да се откроите. Добре зададен въпрос, зададен с любопитен, замислен тон, може да разкрие погрешно предположение, да накара групата да забави темпото или да върне хаотичния разговор обратно в правилната посока.

Опитайте това: Свържете точки между тенденции, екипи или идеи, които други са повдигнали. Например:

„Как това се вписва в това, върху което работи инженерството?“

„Звучи сякаш Айзък и Линг преследват една и съща цел. Правилно ли го разбрах?“

Фино използвайте социалното доказателство

Социалното доказателство е нашата психологическа склонност да се доверяваме повече на идея, когато знаем, че другите я подкрепят.

Когато представяте казус на среща за това как сте решили даден проблем, например, можете да включите отзиви от клиенти, да покажете логата на партньори, с които сте работили, или да цитирате статистика, показваща минали успехи и подкрепа.

Опитайте това: Тактично назовете колеги и лидери, които вече са съгласни с вашето предложение или които са съгласни с вас. Това може да звучи така:

„Ръководителят на продуктовия отдел беше на същата вълна.“

„Клиентът каза, че това е точно това, което търси.“

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Включете се в това, което интересува вземащите решения

Свържете приноса си с бизнес приоритетите, през които вашите лидери филтрират всяка идея и решение. Това включва неща като цена, скорост, риск, растеж или каквото и да е друго, за което висшето ръководство ги проверява внимателно.

Опитайте следното: Помислете и посочете какво шефовете, с които разговаряте, споменават много напоследък. Например:

Ако главният оперативен директор е говорил открито за рационализиране на процесите, кажете: „Това е видът ефективност, към която се стремим.“

Ако вашият вицепрезидент е фиксиран върху това да победи конкурент, добавете: „Това ни помага да се диференцираме на пазара.“

Говорете за вашето въздействие с конкретност

Неясни актуализации като „проектът върви добре“ или „напредваме“ са забранени. Означава ли това, че едва изпреварвате графика или току-що сте сключили най-голямата сделка за тримесечието? Без подробности е трудно за другите да си представят какво сте постигнали.

Опитайте това: Прикачете числа към актуализациите си, за да направите въздействието си по-конкретно. Например:

„Доставихме нови функции на над 10 000 клиенти през последните 90 дни.“
„В момента ръководя акаунти в пет различни територии.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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