7 нови завода с инвестиции за близо 300 млн. евро ще бъдат изградени у нас, разкриват над 1300 работни места

Проектите са заявени след разширяването на индустриална зона, финансирано по европейска програма

Разширението на Индустриален парк „Загоре“ чрез проекта „Еленино-Загоре“ е ключова предпоставка за привличането на нови инвестиции, за създаването на качествени работни места и за повишаването на експортния потенциал на региона. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който откри Индустриален парк „Загоре-Еленино“ - втори етап на Индустриален парк „Загоре“, реализиран по Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) с безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 7,1 млн. евро.

„Това е един изключително важен за региона на Стара Загора инфраструктурен проект“, заяви заместник-министър Якимов по време на церемонията. Той подчерта, че разширението на индустриалната зона е ключов фактор за икономическото развитие на региона и за привличането на нови инвеститори.

По думите му резултатите вече са видими.

„Индустриалните терени са ангажирани в голяма част, заявени са инвестиционни намерения за близо 300 млн. евро с потенциал за създаване на над 1300 нови работни места“, посочи той. Заместник-министърът отбеляза, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно както за осигуряването на нови индустриални терени, така и за подобряването на инвестиционната среда в страната.

Якимов подчерта, че вече са реализирани важни реформи в инвестиционната политика. „В изключително бърз порядък започнахме и завършихме една много важна реформа в сферата на инвестиционната политика. Консолидирахме всички инвестиционни политики и инструменти за насърчаване на бизнеса в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията“, каза той.

Заместник-министърът акцентира и върху ролята на новосъздадения Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет.

„Създадохме координационен съвет за стратегически инвестиции, което освен много силно политическо послание към инвестиционната общност, е и инструмент, който вече дава резултати. Разглеждат се стратегически инвестиции, които освен финансова подкрепа, имат нужда и от много сериозна координация между ведомствата“, подчерта Якимов.

Той посочи още, че правителството предприема последователни действия за намаляване на административната тежест върху бизнеса. „Набелязахме над 300 мерки за облекчаване на административната тежест - от намаляването на регулаторните срокове до ускоряването на разрешителните процеси“, заяви заместник-министърът.

В заключение Якимов подчерта, че привличането на инвестиции изисква партньорство между институциите и бизнеса. „За да има успех цялото това начинание, за да се привличат нови инвестиции и да се създават качествени работни места, е изключително важно държавната власт, местната власт и бизнесът да работят ръка за ръка“, заяви той.