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Финанси Увеличават ли се преките чуждестранни инвестиции у нас?

Увеличават ли се преките чуждестранни инвестиции у нас?

Финанси

bTV Бизнес екип

През месец май 2026 г. нетният поток на преките инвестиции в България възлиза на 254 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции в България достигат 2,28 млрд. евро към края на май тази година, показват предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на чуждестранните вложения е с 1,74 млрд. евро по-висок спрямо същия период на миналата година. За сравнение, през първите пет месеца на 2025 г. размерът на преките инвестиции у нас е бил 535,3 млн. евро, което е над четири пъти по-малко от отчетения настоящ резултат, предава БТА.

Снимка: iStock

Преките чуждестранни инвестиции за периода януари - май тази година представляват 1,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната, докато за същия период на предходната година делът им е бил 0,5% от БВП. Само през месец май 2026 г. нетният поток на преките инвестиции в България възлиза на 254 млн. евро, спрямо 258,9 млн. евро през май 2025 г. От Българската народна банка уточняват, че данните за нетния поток на преките вложения са предварителни и подлежат на последваща ревизия, която може да доведе до промяна на настоящите стойности.

Дяловият капитал, който включва преведени или изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в капитала и резервите на български дружества, както и постъпления и плащания по сделки с недвижими имоти в страната, е положителен и възлиза на 227 млн. евро за периода януари - май 2026 г. Това е увеличение с 281,4 млн. евро спрямо същия период на 2025 г., когато показателят е бил отрицателен в размер на 54,4 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти остава отрицателен - 2,4 млн. евро, но е по-малък спрямо отрицателните 16,6 млн. евро за януари – май 2025 г.

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Според предварителните данни статията „Реинвестиране на печалба“, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружествата на база счетоводните им резултати, е положителна и достига 1,491 млрд. евро. За сравнение, през януари - май 2025 г. стойността ѝ е била 1,119 млрд. евро. Нетният поток по показателя „Дългови инструменти“, отразяващ промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, също е положителен – 561,4 млн. евро, след като година по-рано е бил отрицателен в размер на 529,4 млн. евро.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции на български лица в чужбина за периода януари – май 2026 г. е положителен и възлиза на 3,2 млн. евро, което представлява 0,003% от прогнозния БВП. За същия период на 2025 г. стойността е била 54,1 млн. евро или 0,05% от БВП. През май 2026 г. нетният поток на инвестициите в чужбина достига 6 млн. евро, спрямо положителните 8,4 млн. евро през май 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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