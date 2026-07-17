"Булгаргаз" е с нов шеф, кой е той?

Рокадите се случват в момент, когато българската „Булгаргаз“ е в преговори с турската „Боташ“

Съветът на директорите на „Булгаргаз“ е избрал Георги Татарски за изпълнителен директор на дружеството на мястото на Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е вписано в Търговския регистър. Татарски е бивш представител на "Петрол", а до скоро и част от управителния съвет на компанията.

На същото заседание членовете на съвета са избрали Веселина Канатова-Бучкова за председател на Съвета на директорите.

Според вписаните в Търговския регистър промени от състава на Съвета на директорите са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.

В заседанието са участвали Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев като независими членове, както и Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков като представители на държавата, пише БТА.

По данни от Търговския регистър мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години. За Георги Татарски, Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев е предвидено те да изпълняват функциите си до провеждането на нова конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Промените се случват в момент, когато българската „Булгаргаз“ е в преговори с турската „Боташ“ за изменение на подписания 13-годишен договор в началото на 2023 г. от тогавашния служебен кабинет на Гълъб Донев и със служебен министър на енергетиката Росен Христов.