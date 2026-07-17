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БГ Бизнес България е сред водещите в ЕС по брой съдии спрямо населението, над половината са жени

България е сред водещите в ЕС по брой съдии спрямо населението, над половината са жени

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Средният показател за Европейския съюз през 2024 г. е 15,7 съдии на 100 000 души население

България е сред страните в Европейския съюз с най-висок брой съдии спрямо броя на населението през 2024 г., сочат публикувани днес данни на европейската статистическа служба Евростат, цитира БТА. 

В страната ни се падат 35,4 съдии на всеки 100 000 души население, което поставя България на четвърто място в ЕС. Пред нас са само Хърватия с 43,3 съдии на 100 000 души, Словения с 40,2 и Люксембург с 36. След България се нарежда Румъния с 35,3 съдии на 100 000 души население.

Снимка: iStock

Средният показател за Европейския съюз през 2024 г. е 15,7 съдии на 100 000 души население, като за сравнение през 2014 г. броят им е бил по-висок – 17,7 съдии на 100 000 души. Най-малък е броят на съдиите в Ирландия, където се падат 3,6 на 100 000 души население. След нея се нареждат Австрия с 4,3 съдии, Испания с 6,2, Чехия с 6,7 и Италия със 7,9 съдии на 100 000 души.

Според данните на Евростат в повечето държави членки на ЕС жените са мнозинство сред съдиите. Изключение прави единствено Ирландия, където мъжете съдии са повече от жените – съответно 56,4% срещу 43,6%. Най-висок е делът на жените съдии в Словения – 81,4%, следвана от Латвия с 79,7% и Гърция със 75,5%. В България жените представляват 64,4% от всички съдии.

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Данните са публикувани по повод Деня на Международния наказателен съд, който се отбелязва на 17 юли. Международният наказателен съд е единственият постоянно действащ международен наказателен съдебен орган с универсален обхват, създаден след приемането на Римския статут на 17 юли 1998 г. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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