Успешните хора използват тези 5 фрази, за да опонират на шефовете си

Ето как да повлиявате градивно

Несъгласието с влиятелни хора в организацията често е предизвикателство. Много професионалисти се страхуват, че изразяването на различно мнение може да бъде възприето като липса на лоялност, уважение или екипен дух. В действителност способността да оспорвате идеи по конструктивен начин е едно от най-ценните лидерски качества. Успешните професионалисти не избягват трудните разговори, но и рядко казват директно на ръководител: „Грешите“. Вместо това те използват дипломатичен подход, който насърчава диалога и изгражда доверие.

Ето пет фрази, които могат да ви помогнат да изразите несъгласие професионално и ефективно.

„Това е основателна гледна точка. Предизвикателството, което виждам, е...“

Преди да изложите контрааргумент, покажете, че разбирате и оценявате позицията на другата страна. Това създава усещане за сътрудничество, а не за конфронтация.

Вместо да кажете:

„Това няма да проработи. Нямаме бюджет.“

Опитайте:

„Това е основателна гледна точка относно необходимостта да действаме бързо. Предизвикателството, което виждам, е, че ресурсите вече са разпределени и ще трябва да намерим допълнително финансиране.“

Този подход намалява защитната реакция и увеличава вероятността идеите ви да бъдат чути, казва коучът Мелъди Уайлдинг.

„Бих искал да добавя още един нюанс към темата“

Ръководителите често вземат решения въз основа на стратегическа перспектива, но не винаги разполагат с детайлната информация от оперативно ниво.

Използвайте възможността да допълните картината, вместо да коригирате чуждо мнение.

Например:

„Разбирам притеснението относно ниската ангажираност към новата функционалност, но бих искал да добавя още един нюанс. Потребителите, които я използват, се връщат ежедневно, което също е важен индикатор.“

Така представяте допълнителни данни, без да поставяте под въпрос компетентността на ръководителя.

„Моето притеснение относно този подход е...“

Когато сме под напрежение, лесно можем да използваме фрази като „Това няма смисъл“ или „Така няма да стане“. Подобни изказвания често звучат като критика към човека, а не към идеята.

По-добра алтернатива е да насочите вниманието към конкретния риск.

Например:

„Моето притеснение относно този подход е реакцията на екипа по бизнес развитие. В миналото подобни промени без предварителна комуникация са създавали напрежение.“

Така разговорът остава фокусиран върху последствията, а не върху личностите.

„Искам да сме сигурни, че вземаме предвид...“

Тази формулировка е особено ефективна, защото предполага добра воля и избягва обвинителен тон, пише CNBC.

Вместо да кажете:

„Пропуснали сте важен детайл.“

Кажете:

„Искам да сме сигурни, че вземаме предвид времето, необходимо за правен преглед, защото това може да повлияе на крайния срок.“

Фразата е особено полезна, когато става дума за фактори, които засягат множество екипи или бизнес резултати.

„Какво трябва да е налице, за да можем да разгледаме и този вариант?“

Вместо директно да настоявате за собственото си предложение, задайте въпрос, който насърчава обсъждането на алтернативи.

Например:

„Какво трябва да е налице, за да можем да дадем приоритет на този проект през следващото тримесечие?“

Подобни въпроси карат събеседника да обмисли реалните условия, при които вашето предложение би могло да бъде осъществено. Това превръща разговора от спор в съвместно търсене на решение.

Умението да не се съгласявате с ръководството по професионален и дипломатичен начин е ключов елемент от ефективната комуникация в бизнеса. Най-успешните професионалисти не избягват различните мнения, а ги представят така, че да стимулират конструктивен диалог.

Когато демонстрирате уважение към гледната точка на другите, подкрепяте аргументите си с факти и насочвате разговора към решения, не само защитавате позицията си, но и изграждате репутация на стратегически мислещ и надежден професионалист.