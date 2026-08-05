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БГ Бизнес За кого се променя вноската за Фонд "Трудова злополука и професионална болест"?

За кого се променя вноската за Фонд "Трудова злополука и професионална болест"?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето какво обясниха от НОИ

От Националния осигурителен институт разясниха, че от 1 август са в сила промени при вноската за Фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 7 от общо 87 икономически дейности.

При 5 от вноската се покачва  с 0,1 и 0,2 процентни пункта – промяната важи за заетите в производство на храни, на рафинирани нефтопродукти и кокс, на филми и телевизионни предавания, при тези в административни офис дейности, както и при спортните дейности.

За 2 от икономическите дейности вноската намалява, като  това се отнася за заетите в архитектурни и инженерни дейности и при тези в дейности на екстериториални служби – съответно с 0,2 и 0,1 процентни пункта, съобщава БНР.

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Вноската за трудова злополука и професионална болест е изцяло за сметка на работодателите, като процентът ѝ варира от 0,4 до 1,1, в зависимост от степента на риска за съответната икономическа дейност, като се определя спрямо статистическите данни за регистрираните трудови злополуки и професионални болести в съответния бранш.

Със средствата от Фонда, администриран от НОИ, се изплащат обезщетения при трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна намалена работоспособност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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