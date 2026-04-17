Turkish Airlines пусна четвърти полет по линията София – Истанбул

Итанбул е била втората най-търсена дестинация през месец март

От началото на лятното разписание Turkish Airlines въвежда още един, четвърти полет по линията София – Истанбул в дните петък и неделя, съобщават от Летище „Васил Левски“ в София.

С тази стъпка авиокомпанията разширява предлагането си и отговаря на нарастващото търсене по едно от най-ключовите международни направления, пише Stolica. bg. Допълнителните полети ще осигурят още по-голяма гъвкавост и удобни възможности за свързване през глобалната мрежа на превозвача.

Итанбул е втората най-търсена дестинация през изминалия месец март, показват данните от столичното летище. На първо място е Лондон, а в Топ 5 са още Виена, Милано и Париж. През март летището в София е обслужило 5 744 полета, свързвайки пътниците с 97 дестинации в 37 държави, обслужвани от 35 авиокомпании.