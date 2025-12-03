Три ученички създават приложение, което свързва предприемачи с инвеститори

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Те са млади, амбициозни и вече оставят ярка следа в света на предприемачеството. Мария Божинова, Виктория Алексиева и Еммануела Бонева са три ученички от София, които превръщат своята идея в реална платформа, променяща начина, по който мечтите на младите иноватори срещат истинските възможности за развитие. С проекта си тяхната учебна компания ElevateX печели първото място на форума „Изгряващи звезди 2025“, а през юли представят България на международната сцена в Атина.
Днес те разказват своята история – как се ражда една идея, какви трудности дебнат по пътя и как ElevateX вече работи в подкрепа на ученически и младежки стартъпи.
„ElevateX е иновативна платформа, която свързва млади предприемачи и ученически стартъпи с компании – инвеститори, ментори или бъдещи купувачи“, споделят момичетата.
Процесът започва с професионална оценка на стартъпа, чрез която екипът определя реалната стойност на идеята. Тази първа стъпка се оказва ключова – от нея зависи дали проектът ще получи менторство, допълнително развитие или ще бъде подготвен за финансиране и придобиване.
Всичко започва в гимназията. Момичетата забелязват как много силни ученически стартъпи изчезват след 12. клас.
„Екипите се разпръскват, липсва финансиране, липсват възможности. И реално страхотни идеи просто се губят“, казват те. Затова създават мост между ученическата идея и реалната бизнес среда.
„В началото мога да кажа, че най-трудно беше да съставим един силен и добър екип, с който заедно да вървим напред.", признават момичетата. След това идва технологичното препятствие, което включва оптимизацията на процесите. Решението? Интегриране на изкуствен интелект и обучение на AI инструменти, които да подпомагат работата по оценяване и свързване на стартъпи и инвеститори.
Друг проблем, който откриват, е липсата на увереност у младите предприемачи.
„Много идеи имат потенциал, но самите предприемачи не вярват в себе си. Ние искаме да променим това.“
Все още ElevateX е уеб платформа, а не мобилно приложение. В нея млади предприемачи могат да се регистрират, да организират среща с екипа или да използват AI аватар, който отговаря 24/7 на въпросите им. Към момента те работят с 10 стартъпа, а един вече е на финалната права за сключване на сделка. Платформата разполага и с marketplace с краудфандинг модул, който позволява на външни хора да подкрепят младите иноватори финансово.
След оценката на идеята, стартъпите преминават през AI matchmaking система, която сравнява интересите и критериите на инвеститорите с характеристиките на всяка компания. Така се намира най-подходящото съвпадение. Ако няма такова, проектът влиза в marketplace, където получава втори шанс чрез краудфандинг. Менторство или финансиране? И двете са възможни
„Зависи от целите на стартъпа“, обясняват момичетата.
Някои компании са готови за инвестиция, други се нуждаят от посока. ElevateX анализира етапа на развитие и предлага най-подходящата подкрепа.
Платформата предстои да стане още по-пълноценна. Екипът разработва виртуален инкубатор, който ще води младите иноватори стъпка по стъпка – от идея до реализация. Добавят и образователни модули: кратки курсове по предприемачество, финанси, маркетинг и други ключови теми. Няма възрастови ограничения, но платформата е насочена основно към 16–25-годишни ученици и студенти. Защото именно те носят най-смелите идеи – и най-голямата нужда от подкрепа.
„Да, със сигурност! Това е нашата цел“, казват трите момичета.
Платформата е дигитална, така че независимо от това дали ще останат в България или ще учат в чужбина – развитието ѝ може да продължи. Те дават съвет към бъдещите млади предприемачи:
„Бъдете смели. Не чакайте перфектната идея или перфектния момент. Питайте за помощ, когато имате нужда. А ако се чудите откъде да започнете – ElevateX е тук.“
