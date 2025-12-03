Три ученички създават приложение, което свързва предприемачи с инвеститори

Вие сте млади предприемачи? Ето как да си намерите инвеститори

Те са млади, амбициозни и вече оставят ярка следа в света на предприемачеството. Мария Божинова, Виктория Алексиева и Еммануела Бонева са три ученички от София, които превръщат своята идея в реална платформа, променяща начина, по който мечтите на младите иноватори срещат истинските възможности за развитие. С проекта си тяхната учебна компания ElevateX печели първото място на форума „Изгряващи звезди 2025“, а през юли представят България на международната сцена в Атина.

Днес те разказват своята история – как се ражда една идея, какви трудности дебнат по пътя и как ElevateX вече работи в подкрепа на ученически и младежки стартъпи.

Какво е ElevateX?

„ElevateX е иновативна платформа, която свързва млади предприемачи и ученически стартъпи с компании – инвеститори, ментори или бъдещи купувачи“, споделят момичетата.

Процесът започва с професионална оценка на стартъпа, чрез която екипът определя реалната стойност на идеята. Тази първа стъпка се оказва ключова – от нея зависи дали проектът ще получи менторство, допълнително развитие или ще бъде подготвен за финансиране и придобиване.

Как се ражда идеята?

Всичко започва в гимназията. Момичетата забелязват как много силни ученически стартъпи изчезват след 12. клас.

„Екипите се разпръскват, липсва финансиране, липсват възможности. И реално страхотни идеи просто се губят“, казват те. Затова създават мост между ученическата идея и реалната бизнес среда.

„В началото мога да кажа, че най-трудно беше да съставим един силен и добър екип, с който заедно да вървим напред.", признават момичетата. След това идва технологичното препятствие, което включва оптимизацията на процесите. Решението? Интегриране на изкуствен интелект и обучение на AI инструменти, които да подпомагат работата по оценяване и свързване на стартъпи и инвеститори.

Друг проблем, който откриват, е липсата на увереност у младите предприемачи.

„Много идеи имат потенциал, но самите предприемачи не вярват в себе си. Ние искаме да променим това.“

Как работи платформата?

Все още ElevateX е уеб платформа, а не мобилно приложение. В нея млади предприемачи могат да се регистрират, да организират среща с екипа или да използват AI аватар, който отговаря 24/7 на въпросите им. Към момента те работят с 10 стартъпа, а един вече е на финалната права за сключване на сделка. Платформата разполага и с marketplace с краудфандинг модул, който позволява на външни хора да подкрепят младите иноватори финансово.

Как инвеститорите избират проект?

След оценката на идеята, стартъпите преминават през AI matchmaking система, която сравнява интересите и критериите на инвеститорите с характеристиките на всяка компания. Така се намира най-подходящото съвпадение. Ако няма такова, проектът влиза в marketplace, където получава втори шанс чрез краудфандинг. Менторство или финансиране? И двете са възможни

„Зависи от целите на стартъпа“, обясняват момичетата.

Някои компании са готови за инвестиция, други се нуждаят от посока. ElevateX анализира етапа на развитие и предлага най-подходящата подкрепа.

Накъде оттук нататък?

Платформата предстои да стане още по-пълноценна. Екипът разработва виртуален инкубатор, който ще води младите иноватори стъпка по стъпка – от идея до реализация. Добавят и образователни модули: кратки курсове по предприемачество, финанси, маркетинг и други ключови теми. Няма възрастови ограничения, но платформата е насочена основно към 16–25-годишни ученици и студенти. Защото именно те носят най-смелите идеи – и най-голямата нужда от подкрепа.

Ще продължат ли след училище?

„Да, със сигурност! Това е нашата цел“, казват трите момичета.

Платформата е дигитална, така че независимо от това дали ще останат в България или ще учат в чужбина – развитието ѝ може да продължи. Те дават съвет към бъдещите млади предприемачи:

„Бъдете смели. Не чакайте перфектната идея или перфектния момент. Питайте за помощ, когато имате нужда. А ако се чудите откъде да започнете – ElevateX е тук.“

