Младите будители: На 18 години той създава софтуер за превод на жестов език

Неговият проект превръща жестомимичния език в текст, за да направи общуването по-лесно

По повод 1 ноември, Деня на народните будители, посвещаваме целия месец на младите хора до 20 години, които вече променят бъдещето с идеи, бизнес начинания и научни открития. Всеки понеделник до края на месеца, в поредица от четири интервюта ще ви срещнем с тийнейджъри, които доказват, че вдъхновението и предприемчивостта не познават възраст. Те са новите будители – със страстта си към знанието, технологиите и смелостта да мечтаят голямо.

Първият ни герой е 18-годишният Спас Стоименов от Американския колеж в София. Той е създал софтуер с изкуствен интелект, който разпознава българската едноръчна жестомимична азбука и превръща жестовете в текст и говор. Така светът за хората с увреден слух става много по-достъпен.

В България живеят близо 120 000 глухи хора, а над 12 000 от тях имат тежка форма на слухово увреждане. Комуникацията, която ние приемаме за даденост, често е трудна, понякога дори невъзможна.

„Целта ми беше проектът да бъде разделен на модули, така че да може да се използва по различни начини“, казва Спас. „Най-лесният начин е като едно приложение, което е достъпно онлайн или на различни устройства. Но освен комуникация, софтуерът може да се използва и обучително – ако някой иска да научи жестомимичния език, той вижда буква и символ едновременно и в реално време.“

Проектът се родил от интереса му към компютърните науки и компютърното зрение. „Разбрах, че компютърното зрение е сферата от изкуствен интелект, която ме интересува най-много. Моята учителка по информатика ме насърчи да създам по-значим проект и така стигнах до идеята за този софтуер“, споделя Спас.

Софтуерът използва невронна мрежа, обучена върху 12 000 снимки на ръката на самия Спас.

„Най-трудното беше да създам база от данни, защото никога не бях правил това. Дали ще се справя? Но фактът, че такова нещо не съществуваше в България, ме вдъхнови да опитам“, казва той.

Спас вече мисли за бъдещето на проекта:

„Искам да направя софтуера максимално достъпен онлайн и да разширя броя на символите, които разпознава. Така комуникацията ще бъде по-бърза и лесна за всички.“

