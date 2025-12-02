Една от най-големите куриерски компании у нас вече няма да извършва пощенски услуги

Планът предвижда пощенските дейности да бъдат премахвани постепенно

„Еконт“ предприема цялостно преструктуриране на дейността си и излиза от пазара на пощенските услуги. Компанията ще съсредоточи работата си единствено върху куриерските доставки и обслужването на онлайн търговията с малки пратки.

Промяната беше обявена от собственика на дружеството Николай Събев, който е и бивш министър на транспорта в кабинета „Петков“. В послание към партньори и клиенти, публикувано във Facebook, той очерта новата стратегическа линия на компанията.

Събев обясни, че развитието на „Еконт“ винаги се е опирало на внедряването на иновации и на промени в бизнес модела, продиктувани от натрупания опит. Според него целта е компанията да се превърне в модерна платформа, предлагаща висококачествени логистични решения за индивидуални потребители и електронна търговия.

„За да постигнем съвършената услуга, е нужно да се изтеглим от всички услуги, свързани с пощенския сервиз: пощенски писма и малки пратки, пощенски парични преводи и масов разнос на реклама в пощенски пликове. Считаме, че усилията да поддържаме и този сервиз не носят добавена стойност на клиентите ни, основно търсещи перфектната куриерска доставка“, написа Събев.

Планът предвижда пощенските дейности да бъдат премахвани постепенно, като до началото на пролетта портфолиото трябва да бъде освободено от всички услуги извън куриерската основа.

