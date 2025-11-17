Младите будители: Три момичета превръщат боклука в енергия

Български стартъп, който прави батерии от отпадъци

В свят, в който екологията и чистата енергия вече не са избор, а необходимост, три български момичета доказват, че големите идеи не чакат дипломи. София, Александра и Виктория, 12-класнички и създателки на стартъпа BioBliss, превръщат хранителни, животински и дори пластмасови отпадъци в високоефективни батерии, три пъти по-евтини от литиевите.

Двете от тях, София и Александра, разказват за своята мисия в последното интервю от поредицата „Младите будители“.

Екология, устойчивост и достъпна енергия

„Това винаги е била важна тема за нас. Участвали сме в много програми и събития, свързани с екология, и естествено се насочихме към решение на реален проблем,“ казват момичетата.

И решението им наистина е впечатляващо. Суровината идва от най-необичайното място – сметището. Там, където другите виждат отпадък, момичетата виждат ресурс.

Те използват биоотпадъци, хранителни и животински остатъци, които преминават през процес на преработка без отделяне на въглероден диоксид. Полученият материал служи като анод, „минусът“ в батерията.

„Дори пластмасовите бутилки могат да станат батерии,“ обясняват те.

Процесът е бърз, лесен и значително по-ефективен от този при литиевите батерии.

По-евтини, по-чисти, по-добри

Разликата в цената е впечатляваща. Една батерия тип копче им струва едва 6 цента. Планираната им продажна цена: около 15 цента.

За сравнение – литиевите батерии разчитат на тежък, скъп и замърсяващ минен добив. Затова батериите на Bio Bliss са три пъти по-евтина алтернатива, без компромис в ефективността.

Първият им прототип, 3-волтова батерия, вече е факт и може да се използва в дистанционни устройства и играчки.

Трудностите, които се превърнаха в предимство

Много хора са вярвали, че най-голямата спънка е възрастта им. Но се оказва точно обратното.

„Всички мислеха, че това е пречка. Всъщност беше нашият най-голям плюс", споделя София.

Днес работят и с учените от БАН, които им помагат с лабораторни тестове и анализи, тъй като самите момичета нямат право да боравят с професионалната техника. Макар че не са търсили активно финансиране, на различни форуми и събития са срещнали инвеститори, готови да ги подкрепят.

„На този етап не бързаме, но имаме интерес, което ни дава увереност,“ казват те.

Според тях най-трудното за младите предприемачи е липсата на видимост – затова съветват техните връстници да участват навсякъде, да показват идеята си и да търсят съмишленици.

Какво следва за момичетата? Европа, знания и… завръщане в България. Трите основателки ще продължат образованието си в Европа – две в Холандия, една вероятно в Италия или Испания.

Но и трите искат да се върнат.

„Важно е да видим как работят другите държави – как събират и рециклират отпадъци. След това искаме да се върнем и да продължим промяната тук,“ споделят те.

„Никога няма да си напълно готов. И ние не бяхме. Но започнахме – стъпка по стъпка. Страхът идва, когато не знаеш какво те чака. Когато опознаеш процеса – той се превръща в нещо твое.“

