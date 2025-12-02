Ето колко струват щетите след протеста в София

Само за повредените контейнери и антипаркинг елементи надхвърлят 80 хил. лв.

Общата стойност на щетите върху елементи на градската среда, инфраструктурата, контейнери за отпадъци, пътни знаци и превозни средства от градския транспорт възлиза на около 120 хиляди лева. Това съобщиха от Столична община, след като екипи на различни общински структури извършиха първоначален оглед на пораженията след снощния протест.

Масово унищожение на контейнери и антипаркинг елементи

Според директора на Столичния инспекторат Николай Неделков, само щетите по изгорелите или повредени контейнери и антипаркинг елементи надхвърлят 80 хиляди лева.

Унищожени са 12 контейнера за разделно събиране, над 40 сиви контейнера за битови отпадъци, повече от 180 делинеатора, ограничаващи велоалеите, 20 антипаркинг колчета, 5 пътни знака. По данни на „Столичния електротранспорт“, пораженията само по стъклата на един трамвай се оценяват на около 4 хиляди лева. Повреден е и служебен автомобил на Центъра за градска мобилност.

Бързо почистване след инцидентите

Въпреки значителните материали щети, до 07:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София са били почистени. Механизираното измиване на пътните платна е започнало в 5:30 ч.

Екипи на Столичния инспекторат, ЦГМ и сметоизвозващите фирми са работили през нощта за почистване и възстановяване на градската среда след вандалските прояви и провокациите, последвали протеста.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN