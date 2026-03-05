Азербайджан доставя газ на църква и джамия в тази българска област

Компанията все още оценява търговските възможности и перспективи в България

Югоизточна Европа и Балканите продължават да бъдат една от ключовите дестинации в стратегическата перспектива на държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR), заяви Мурад Хейдаров, изпълнителен директор на SOCAR за Балканите, в ексклузивно интервю за „Тренд“, цитира БТА.

„През 2025 г. продължихме дейността си в областта на доставките на газ и трансграничния пренос, развитието на проекти за газоразпределение, доставките на суров нефт, както и по-дълбокото навлизане на вътрешните пазари на нефтопродукти, възобновяемите енергийни източници и производството на енергия от газ“, посочи той. Хейдаров отбеляза също, че съвместно с партньора си „Асарел Груп“ SOCAR е изпълнила и финализирала FEED (Front End Engineering Design) дейностите за изграждане на газоразпределителна мрежа в Панагюрище, България. „Резултатите изискват допълнителен анализ и оценка, което ще бъде фокусът на съвместната ни работа през 2026 г.“, добави той.

Снимка: iStock

По думите му SOCAR е приключила 2025 г. с обещаващи резултати от хибридния проект за газификация, който доставя сгъстен природен газ (CNG) до региони, които не са свързани с мрежата на „Булгаргаз“. „Доставихме газ на 46 промишлени и 5 социални клиенти, сред които джамия и църква в област Русе. Общият обем на доставения газ през 2025 г. достигна почти 80 милиона кубически метра“, посочи изпълнителният директор на SOCAR за Балканите.

Относно дейността на пазара на петролни продукти в България Хейдаров заяви, че компанията все още оценява търговските възможности и перспективите чрез първоначални пилотни транзакции. „Трябва да се отчете сложността на навлизането на пазар, доминиран от традиционен доставчик. Въпреки това виждаме сериозни ползи в това да продължим усилията си за разширяване“, подчерта той. Той допълни, че общият обем на доставките на газ за България от Азербайджанската компания за доставка на газ (AGSC) и SOCAR през 2025 г. ще бъде малко под 2 млрд. куб. м годишно – почти същото количество като през 2024 г., като прогнозите за следващия период ще зависят от пазарното търсене в България и от регионалния газов портфейл на компанията.

Говорейки за дейността на SOCAR в Албания, Хейдаров припомни, че компанията е представила пилотния проект за газификация NUR по време на публично изслушване в Корча в присъствието на министър-председателя на Албания Еди Рама и министъра на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов. „Започнахме предпроектното инженерно проектиране с цел да постигнем окончателни резултати до края на годината. Успоредно с това SOCAR Gas Albania стартира необходимите технически и търговски проучвания, за да провери възможността за доставки на CNG в Корча още преди изграждането на газоразпределителна мрежа. Оптимисти сме, че ще започнем търговски доставки до края на 2026 г.“, добави той, като уточни, че проектът на споразумение с албанското правителство вече е разработен, но са нужни допълнителни стъпки за напредък.

По отношение на евентуално разширяване на проектите за газификация в други региони на Албания Хейдаров заяви, че това не е предвидено в началния етап на проекта, но компанията не изключва възможността в следващите фази да насочи вниманието си към други населени места в близост до град Корча.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN