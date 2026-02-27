Трайчо Трайков: АЕЦ "Козлодуй" губи десетки милиони евро

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Служебният министър разкритикува техническите проблеми на централата
АЕЦ „Козлодуй“ губи десетки милиони евро заради неудачно техническо решение, каза служебният министър на енергетиката Трайко Трайков на брифинг в Министерския свет.
Става въпрос за предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината на шести блок, което дефектира многократно, пише БТА.
Трайков посочи, че при първа възможност ще посети атомната централа. Това, което не е ясно, е как точно се е стигнало до тази ситуация и това е, което аз ще изясня, подчерта той.
По думите му е използван метал за мембраните. Те не са оригинални от доставчика. Вярно, че доставката трябва да се съобразява със санкционния режим (спрямо Русия – бел. авт.), но според мен е могло да се направят стъпки така, че той да се преодолее и да се използват оригинални частни, отбеляза Трайков.
