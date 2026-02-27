×

БГ Бизнес Трайчо Трайков: АЕЦ "Козлодуй" губи десетки милиони евро

Трайчо Трайков: АЕЦ "Козлодуй" губи десетки милиони евро

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Служебният министър разкритикува техническите проблеми на централата

АЕЦ „Козлодуй“ губи десетки милиони евро заради неудачно техническо решение, каза служебният министър на енергетиката Трайко Трайков на брифинг в Министерския свет. 

Става въпрос за предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината на шести блок, което дефектира многократно, пише БТА. 

Защо шести блок на АЕЦ

Трайков посочи, че при първа възможност ще посети атомната централа. Това, което не е ясно, е как точно се е стигнало до тази ситуация и това е, което аз ще изясня, подчерта той. 

По думите му е използван метал за мембраните. Те не са оригинални от доставчика. Вярно, че доставката трябва да се съобразява със санкционния режим (спрямо Русия – бел. авт.), но според мен е могло да се направят стъпки така, че той да се преодолее и да се използват оригинални частни, отбеляза Трайков. 

