"Топлофикация София" иска драстично поскъпване на топла вода и парно с 29%

Омбудсманът скочи срещу дружеството

Топлата вода и парното в столицата ще поскъпнат с 29% от 1 юли. Това е записано в заявлението на "Топлофикация София", внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако КЕВР одобри сметките на общинското предприятие, цената на топлинната енергия ще стигне рекордните 89.63 евро за мегаватчас.

За сравнение варненската топлофикация е поискала само 3.9% повишение от средата на на годината - до 70,72 €/MWh, а за Плевен цената ще е 53.05 70,72 €/MWh, пише "Сега".

Столичното предприятие мотивира шоковото поскъпване с три основни фактора:

- значително нарастване на цените на природния газ след ескалацията на конфликта в Близкия изток,

- необходимост от интензивни ремонтни дейности по топлопреносната мрежа и производствените съоръжения,

- общо покачване на цените на суровините и материалите.

Ясно е, че причини за повишението има, но 30% изглежда прекалено. Сега на ход е КЕВР. Енергийният регулатор може и да не допусне такова драстично поскъпване, като прегледа числата, на които стъпва заявлението на "Топлофикация София".

Междувременно националният омбудсман реагира гневно на новината за готвения скок. "Не може автоматично и безкритично всяко поскъпване да се прехвърля върху крайните потребители. Недопустимо е в ситуация, в която доходите на хората не нарастват със същите темпове, разходите за базови услуги да скачат рязко и без социален баланс", се казва в писмо на Велислава Делчева, изпратено до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски.

Делчева подчертава, че предложението за вдигане на цената идва на фона на сериозно обществено недоволство от високи сметки, чести аварии, неясно ценообразуване.

Столичната „Топлофикация“ продължава да не публикува данни какъв е надвзетият или недовзетият приход, който се формира в резултат от прогнозите, по които са формирани действащите регулирани цени. Освен това в продължение на 7 от изминалите досега 10 месеца от ценовия период дружеството реално е плащало по-евтин природен газ от заложения по прогноза в действащата цена, изтъква още омбудсманът.