Сметките за парно ще са по нова формула

Енергийното министерство пусна за обсъждане промените за сградната инсталация

Министерството на енергетиката (МЕ) пусна за обществено обсъждане важни промени в Наредбата за топлоснабдяването, засягащи изчисляването на сметките.

Миналата година съдът отмени формулата за отчитане на енергията за сградна инсталация като "дефектна" и несправедлива и се наложи изработването на нов механизъм. Веднага след като стана служебен енергиен министър, Трайчо Трайков заяви, че ще пришпори приемането на забавените промени.

С публикуваните за обществено обсъждане текстове сме се постарали да отчетем интересите на всички абонати - и на тези, които ползват парно, и на другите, които са изключили радиаторите, коментира сега Трайков.

Новият механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за входа/блока стъпва на "обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда, и публично достъпни, проверими данни", обясняват от МЕ. Това са: обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вид на вътрешната отоплителна инсталация, от кой клас енергопотребление е сградата, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.

Информацията за това от кой клас на енергопотребление е сградата, ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Остава досегашната опция всяка етажна собственост сама да реши как да се плаща за сградна инсталация, като избере конкретен процент в нормативно определения коридор - между 20% и 40%, предаде "Сега".

За повече прозрачност топлофикациите ще са длъжни да предоставят на своите клиенти стойностите на данните, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Това ще улесни разбирането на фактурите и сметките, казват от МЕ.

