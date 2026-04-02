Половината ваканционни имоти у нас отпадат от Booking и Airbnb от 20 май

ЕС въвежда по-строг контрол към краткосрочните наеми на ваканционни имоти

Европейският съюз предприема мащабна стъпка, насочена към краткосрочните наеми на ваканционни имоти. От 20 май влизат в сила правила на ЕС, които въвеждат по-строг контрол и се очаква да доведат до сериозно преструктуриране на пазара в Европа, включително и в България. Те задължават платформи като Airbnb, Booking, Expedia и други да подават стандартизирана информация за активността на домакините към националните власти, а обявите без валидна регистрация ще бъдат премахвани. Мерките бяха приети преди две години, като сега изтича преходният период.

Паралелно с това платформите ще осъществяват директен и автоматизиран обмен на данни със съответните държави. Имотите, които не са регистрирани в общините и в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) към Министерството на туризма, ще бъдат премахвани автоматично, тъй като ще трябва да имат валиден регистрационен номер от общината, посочват представители на туристическия бранш.

По данни на Българската асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ) в момента в Airbnb са обявени над 10 200 имота в страната, а в Booking – повече от 15 100. Най-голяма концентрация има в София – около 2200 в Airbnb и 2100 в Booking. Следват Варна с около 1300 обекта, Банско – 769 в Airbnb и 1100 в Booking, както и Пловдив с над 650 имота. По предварителни оценки поне половината от ваканционните имоти у нас ще отпаднат от големите платформи.

„Приблизително половината от активните обяви за краткосрочно отдаване под наем в момента са нерегистрирани и следователно незаконни. Така че с навлизането на новата законова рамка пред собствениците ще има два избора – да излязат „на светло“ и да отчитат дейността си, или да напуснат пазара“, казва Борис Павлов, председател на АТИИ, цитиран от в. „Капитал“. По думите му платформите ще премахнат незаконните обяви, което „ще се усети както от потребителите, така и от операторите на ваканционни имоти“.

Собствениците разполагаха с двугодишен срок да регистрират имотите си в общините. Регламент 1028 беше приет от Европейския парламент през 2024 г., а крайният срок на преходния период изтича на 20 май 2026 г. След тази дата платформите ще трябва да подават месечни отчети към ЕСТИ за броя на нощувките и гостите във всеки регистриран обект. Така отпада възможността за деклариране на по-малко нощувки от реално реализираните. Всеки собственик ще трябва да разполага с уникален регистрационен номер, издаден от общината.

Новият регламент въвежда и унифицирана общоевропейска система за регистрация и обмен на данни, каквато досега не съществуваше. Платформите ще събират, проверяват и подават информация на месечна база за броя нощувки, настанените гости, адреса на имота, регистрационния номер и линк към обявата. При несъответствия те ще имат право да свалят обяви, а националните власти ще могат да изискват тяхното премахване.

Причината за новите изисквания е бързото разрастване на сектора в Европа през последните години, който обаче не е достатъчно добре регулиран. Данните на Евростат показват, че през 2024 г. чрез платформите са реализирани над 854 млн. нощувки, а само за първите девет месеца на 2025 г. – 776 млн., или средно по около 86 млн. месечно. При запазване на тази динамика пазарът вероятно надхвърля 1 млрд. нощувки за 2025 г., което представлява ръст от 21% на годишна база.

„Преди съществуването на рамката властите вземаха решения за регулиране на краткосрочното отдаване почти на сляпо – без надеждна информация колко имота реално функционират на пазара, при какви условия и с какъв икономически ефект“, посочва още Борис Павлов, цитиран от в. „Капитал“.

След 20 май всички имоти без валиден регистрационен номер ще бъдат автоматично премахвани от платформите. Това на практика ще доведе до изсветляване на пазара и ще ограничи възможността имоти да се отдават без деклариране и плащане на данъци.

Физическите лица са длъжни да се регистрират по Закона за ДДС съгласно чл. 97а заради услугите, които ползват от чуждестранните платформи. Това е специфична регистрация без право на данъчен кредит, което означава, че върху комисионите на Booking или Airbnb се дължи 20% ДДС. Освен това се заплащат патентен данък (в зависимост от размера на имота – приблизително 128 евро годишно за апартамент с една спалня и до 383 евро за жилище с три стаи), туристически данък и 10% данък върху доходите, както и осигуровки, които са близо 42% от приходите.