Българска компаниия за биометрична сигурност привлече 35 млн. долара в рунд Б

BlackPeeak Capital обявяват нова инвестиция в българската компания Alcatraz, компания, специализирана в лицево биометрично удостоверяване за физически контрол на достъпа, като част от финансиране от рунд Б на стойност 35 милиона долара (29,77 милиона евро), пише The Recursive.

Компаниятае осигурила и допълнителни 15 милиона долара ангажименти от други инвеститори, с което общото ѝ финнасиране от основаването ѝ достига 100 млн. долара.

Инвестицията е един от последните ангажименти на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund I , който се фокусира върху бързоразвиващи се компании от Югоизточна и Централна Европа с потенциал за глобално разширяване. Новопривлеченият капитал ще бъде използван за ускоряване на продуктовите иновации, разширяване на нови международни пазари и разрастване на екипа на Alcatraz.

Повече за компанията

Компанията е основана през 2016 г. от бившия инженер на Apple Винс Гайдаржиев. Компанията разработва системи за лицево разпознаване, задвижвани от AI, които са предназначени да заменят традиционните метози за достъп като например ПИН кодове, карти за достъп и д.р. Технологията на компанията вече се използва от фирми от Fortune 500, включително няколко водещи оператори на инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ.

Alcatraz отчита силен бизнес импулс, включително 200% ръст на новите корпоративни клиенти на годишна база и петкратно разширяване на внедряванията в Fortune 500. Възприемането в центровете за данни също се е увеличило рязко, като през 2025 г. е регистриран ръст от над 300%.