Чували ли сте за планината Загрос- естественият щит на Иран

Там се крие ракетната програма на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

Планините Загрос служат като критичен, естествен щит за ракетната програма на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГС) на Иран, като в тях се намират дълбоко заровени „ракетни градове“ и депа за дронове. Тези планински комплекси, обхващащи суровия запад на Иран, защитават инфраструктурата под стотици метри скали, проектирани да оцелеят при бомби за разрушаване на бункери и да осигурят възможности за ответен удар.

Ключови аспекти на щита Загрос

Географски щит: Планините предлагат дебела скална покривка (варовик/гранит), която скрива подземните съоръжения от въздушно наблюдение и ги прави трудни за унищожаване. „Ракетни градове“: Това са обширни тунелни мрежи, в които се намират балистични ракети, оборудване за изстрелване и дронове. Някои съоръжения са заровени на дълбочина над 500 метра, което ги прави почти имунизирани срещу конвенционални въздушни удари.

Обектите осигуряват механизъм за „пасивна защита“, позволяващ на КГС да крие, транспортира и изстрелва оръжия, добавяйки слой стратегическо възпиране срещу САЩ и Израел. Някои съоръжения са описани като „свързани с железопътни линии“ с подземни железници, което улеснява бързото разполагане на ракети преди връщането им в скривалище.

Въпреки че осигуряват силна защита, тези обекти не са неуязвими. Последните доклади показват, че американското и израелското наблюдение следи отблизо тези региони, като има възможности за насочване към тунели, когато те напускат или влизат в планините.

Планинската верига Загрос позволява на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) да вгради най-ценните си стратегически активи дълбоко в земната кора, което усложнява конвенционалното разузнаване и усилията за насочване, и превръща самия терен във военно оръжие.

Комбинацията от геология, релеф и климат прави Загрос почти перфектно място за подобна дейност. Варовиковите и доломитни пластове позволяват сравнително лесно прокопаване на тунели, но същевременно са достатъчно устойчиви, за да издържат на удари. Планинските масиви създават естествена защита срещу проникване на разузнавателни дронове и самолети, а сложният релеф затруднява наземни операции. Освен това регионът е слабо населен, което намалява риска от разкриване на обекти и позволява на КСИР да оперира с висока степен на секретност. Много от базите са разположени в райони, където достъпът е ограничен дори за местното население.