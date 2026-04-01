Тази държава не същестува, но 25 000 граждани я наричат свои дом

Страната има собствени пари и институции

Над 25 000 самопровъзгласили се граждани са се заклели във вярност към тази измислена диктатура. Между плантациите с финикови палми в долината Коачела в Калифорния и мексиканската граница се простира суха, обгорена от слънцето пустинна ивица. Това е Република Слоуджамастан – най-новата микронация в света. Мястото е разположена върху 11 акра и повечето шофьори я подминават без да ѝ обърнат внимание.

Снимка: https://www.slowjamastan.org/about/

В тази „държава“ крокодилите са забранени по конституция, имейлите с „отговор до всички“ са незаконни, а превишаването на скоростта е позволено – стига да се прибираш бързо с такос. Националното животно е енот, предават от официалния сайт на страната.

В центъра на всичко стои Ранди Уилямс, познат като „султана на Слоуджамастан“. Освен че „управлява“ койоти, пустинни игуани и около 25 000 граждани, той работи като програмен директор на радиостанциите Z90 и Magic 92.5 в Сан Диего, където е известен като R Dub. Още от 1994 г. води предаването Sunday Night Slow Jams, което днес се излъчва по над 250 радиостанции по света.

Идеята за тази необичайна държава се ражда по време на пандемията, когато Уилямс остава блокиран у дома, след като почти е успял да посети всички страни, признати от ООН. С много свободно време и неспокойна мисъл, той стига до простото заключение: ако не може да отиде в нова държава, ще създаде своя. Така започва търсенето на подходяща земя – поне пет акра, с достъп по асфалтов път и на разумно разстояние от дома му. Накрая открива един-единствен парцел и го купува през 2021 г.

Скоро след това започва изграждането на „държавата“. Появяват се табели край пътя, импровизиран граничен пункт, знамена и паспорти. Уилямс дори се самопровъзгласява за султан и влиза в ролята с униформи, тъмни очила и театрален стил. Постепенно Слоуджамастан започва да прилича на истинска държава – със собствени пари, институции и дори церемонии. Ранди Уилямс издава собствени паспорти, притежава свой собствен флаг, печата своя валута и има национален химн, който се изпълнява на държавни празници.

Днес микронацията има около 25 000 граждани от 120 държави. Макар някои да я следят само онлайн, други я посещават лично и участват в събития като пускането на първия „военноморски“ съд – повредена подводница. За мнозина Слоуджамастан е форма на бягство от напрежението на реалния свят, място без политически спорове и разделение. В свят, който често изглежда напрегнат и поляризиран, тази необичайна „държава“ предлага нещо различно – чувство за общност, хумор и принадлежност.

Друг такъв пример е 20-годишен австралиец, който стъпва върху ивица ничия земя между Хърватия и Сърбия и я обявява за нова държава – Свободната република Вердис, като провъзгласява себе си за първи президент. Повече за нея във видеото:

