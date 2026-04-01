×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Последвайте ни
Свят Тази държава не същестува, но 25 000 граждани я наричат свои дом

Стефани Боова

Страната има собствени пари и институции

Над 25 000 самопровъзгласили се граждани са се заклели във вярност към тази измислена диктатура. Между плантациите с финикови палми в долината Коачела в Калифорния и мексиканската граница се простира суха, обгорена от слънцето пустинна ивица. Това е Република Слоуджамастан – най-новата микронация в света. Мястото е разположена върху 11 акра и повечето шофьори я подминават без да ѝ обърнат внимание.

Снимка: https://www.slowjamastan.org/about/

В тази „държава“ крокодилите са забранени по конституция, имейлите с „отговор до всички“ са незаконни, а превишаването на скоростта е позволено – стига да се прибираш бързо с такос. Националното животно е енот, предават от официалния сайт на страната

В центъра на всичко стои Ранди Уилямс, познат като „султана на Слоуджамастан“. Освен че „управлява“ койоти, пустинни игуани и около 25 000 граждани, той работи като програмен директор на радиостанциите Z90 и Magic 92.5 в Сан Диего, където е известен като R Dub. Още от 1994 г. води предаването Sunday Night Slow Jams, което днес се излъчва по над 250 радиостанции по света. 

Мъж откри ничия земя в Европа и я обяви за своя държава - ето къде

Идеята за тази необичайна държава се ражда по време на пандемията, когато Уилямс остава блокиран у дома, след като почти е успял да посети всички страни, признати от ООН. С много свободно време и неспокойна мисъл, той стига до простото заключение: ако не може да отиде в нова държава, ще създаде своя. Така започва търсенето на подходяща земя – поне пет акра, с достъп по асфалтов път и на разумно разстояние от дома му. Накрая открива един-единствен парцел и го купува през 2021 г.

Скоро след това започва изграждането на „държавата“. Появяват се табели край пътя, импровизиран граничен пункт, знамена и паспорти. Уилямс дори се самопровъзгласява за султан и влиза в ролята с униформи, тъмни очила и театрален стил. Постепенно Слоуджамастан започва да прилича на истинска държава – със собствени пари, институции и дори церемонии.  Ранди Уилямс издава собствени паспорти, притежава свой собствен флаг, печата своя валута и има национален химн, който се изпълнява на държавни празници.

Днес микронацията има около 25 000 граждани от 120 държави. Макар някои да я следят само онлайн, други я посещават лично и участват в събития като пускането на първия „военноморски“ съд – повредена подводница. За мнозина Слоуджамастан е форма на бягство от напрежението на реалния свят, място без политически спорове и разделение. В свят, който често изглежда напрегнат и поляризиран, тази необичайна „държава“ предлага нещо различно – чувство за общност, хумор и принадлежност.

Друг такъв пример е 20-годишен австралиец, който стъпва върху ивица ничия земя между Хърватия и Сърбия и я обявява за нова държава – Свободната република Вердис, като провъзгласява себе си за първи президент. Повече за нея във видеото: 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

