Цените на строителството на жилища в България са нараснали с най-висок темп в ЕС за периода 2015-2025 г.

Единственото понижение на цените през 2025 г. на годишна база е отчетено във Франция

Цените на строителството на нови жилищни сгради в ЕС са се увеличили с 48,2 на сто в периода 2015-2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Индексът на производствените цени в строителството, който отразява цените на строителните дейности от гледна точка на изпълнителите и се базира на платените от клиентите цени към строителните компании, показва, че най-силен ръст е отчетен през последните години.

През 2021 г. увеличението е било 5,8 на сто, през 2022 г. - 12,2 на сто, а през 2023 г. - 6,9 на сто, докато през 2024 г. ръстът се забавя до 2,3 на сто, а през 2025 г. - до 1,3 на сто, предаде БТА.

Сред държавите членки най-голямо поскъпване за периода 2015-2025 г. е отчетено в България - 166,1 на сто, следвана от Унгария с 155,4 на сто и Румъния с 130,7 на сто.

Най-малко увеличение за десетгодишния период е регистрирано в Италия – 17 на сто, Гърция – 17,3 на сто и Финландия – с 22,1 на сто.

През 2022 г. и 2023 г. България е с най-голям годишен ръст на цените на строителството на нови сгради - съответно с 54,9 и 15,5 на сто. За 2024 г. цените на строителството на нови сгради в страната ни са се повишили с 4,7 на сто, което позиционира България на осмо място по този показател.

През 2025 г. страната отново оглавява класацията с увеличение на цените от 11,8 на сто, следвана от Хърватия с 8,3 на сто и Румъния с 6,9 на сто.

Единственото понижение на цените през 2025 г. на годишна база е отчетено във Франция - с 3,9 на сто.