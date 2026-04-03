Такситата в Пловдив поскъпват с 15% - откога влизат в сила новите цени?

Увеличението е свързано с ескалиращата петролна криза от войната в Иран

Такситата в Пловдив ще повишат цените си в навечерието на Великден, като увеличението от 15% влиза в сила от 6 април. След промяната цената на километър ще бъде 0.85 евро (1.66 лв.) през деня и 0.95 евро (1.86 лв.) през нощта. Началната такса се повишава до 1.50 евро, а престоят на светофар или в задръстване ще струва 0.35 евро през деня и 0.45 евро през нощните часове.

Това е част от новата ценова политика на една от платформите за онлайн поръчки на таксиметрови услуги. Автомобилите в Пловдив, които използват приложението, вече въвеждат по-високите тарифи. В същото време шофьорите към други таксиметрови компании в града засега не предприемат подобна стъпка и продължават да работят при цени от 0.70 евро на километър през деня и 0.80 евро през нощта, с начална такса от 1.40 евро.

При поръчка на онлайн такси, клиентите да избират конкретен шофьор при добро обслужване и да проследяват в реално време пристигането на таксито. От компанията обясняват увеличението с ескалиращата петролна криза, свързана с войната в Иран, както и с рязкото поскъпване на горивата на дребно, предават от "Марица.бг".

Междувременно софийските фирми също обръщат внимание на цените в сектора. Те са подали искане до Община Пловдив за промяна на минималните и максималните тарифи за таксиметров превоз, които определят рамката, в която работят всички лицензирани компании. Последната актуализация на тези граници е направена през лятото на 2024 г.

В момента браншовите организации настояват да се промени методиката за определяне на тарифите, като се отчетат инфлацията, ръстът на минималната работна заплата и промените в цените на горивата на годишна база. Според тях това би наложило увеличение от 14.2% на минималните и максималните цени. Подобни предложения вече са внесени и в други големи общини в страната, потвърждава председателят на Националната асоциация за защита на превозвачите и таксиметровите водачи Володя Домашенко.