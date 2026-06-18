Строят нов парк в столичен район

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Започна изграждането на нов малък парк в столичния ж.к. Младост 1, в междублоковото пространство зад блок 48А, съобщават от администрацията.

"Зад така дълго чаканата реализация стои гражданската енергия. Инвестиционният проект е изготвен още през 2020 г. и е дарен на Район „Младост“ от група инициативни жители на района. Години наред не е било намирано финансиране за строително-монтажните работи, докато през 2025 г. такова бе осигурено. Средствата за изграждане на парка се предоставят от Държавния бюджет на Република България", обясни кметът на района Ивайло Кукурин.

В момента пространството зад блок 48А е доста непривлекателно място, което с години не е било поддържано, пише Stolica.bg. За сметка на това е богато на дървесна растителност, чието максимално запазване ще е сред приоритетите при изпълнение на работите на обекта.

Реконструкцията на пространството предвижда различни зони за игра и отдих за малки и големи:

Детска площадка за деца от 0 до 3 г.

Детска площадка за деца от 3 до 12 г.

Стрийт фитнес

Две тенис маси

Амфитеатрална зона за сядане

Предвиждат се също парково осветление, монолитни пейки и кошчета. Основната настилка ще бъде подменена с асфалтова, а обходната алея покрай детската градина - от трошен камък.

Очакваме скоро да имаме ново приятно място в квартала за разходка, активни дейности или просто за посядане на сянка сред дърветата, казват още от района.