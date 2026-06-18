Южното Черноморие през 2026 г.: бургер за 12 евро и сладолед срещу биткойни

Как вървят цените в началото на сезона

Летният сезон по българското Черноморие навлиза в активната си фаза, а въпросът, който вълнува както българските, така и чуждестранните туристи, остава същият - какви са цените по морето тази година?

Първите седмици на сезона показват, че цените са по-високи спрямо предходни години, но все още остават конкурентни спрямо популярни дестинации като Гърция, Италия и Хърватия. В същото време отделни заведения по плажовете вече предлагат цени, които доближават западноевропейските стандарти.

Според данни от туристическия бранш цената на чадър или шезлонг по Черноморието през 2026 г. е средно около 5 евро на брой. На плажове като Слънчев бряг цената достига 5,11 евро за чадър или шезлонг, докато в Созопол и Несебър варира между 3,5 и 5 евро. При по-скъпите плажове комплектът чадър и два шезлонга върви около 23 евро.

Въпреки поскъпването, браншът подчертава, че България остава значително по-достъпна в сравнение с редица средиземноморски дестинации.

На фона на масовите сигнали за по-високи цени, заведение на плаж Велека край Синеморец привлече вниманието на туристите със своето меню, което ясно показва тенденцията към по-висок ценови клас по някои от най-посещаваните плажове.

Сред актуалните предложения са:

Телешки бургер – 12 евро

Кюфтета на скара – 9 евро

Зеленчукова крем супа – 5 евро

Багета с шунка и гауда – 7 евро

На този фон цените в много други заведения по Черноморието остават по-умерени. Данни от проверки по морските курорти показват, че стандартен обяд често струва около 8 евро на човек, а шопската салата варира между 6 и 8 евро в зависимост от локацията.

Любопитен детайл: сладолед срещу биткойни

Освен с красивата си локация, плаж Велека привлича посетители и с една необичайна за българското Черноморие услуга - на място се предлага сладолед, който може да бъде закупен не само с карта или в брой, но и с биткойни.

Снимка: Getty Images/iStock

Това е един от малкото примери по родното крайбрежие, където криптовалутите вече намират реално приложение в туристическия сектор.все още да са по-скоро любопитна екстра, тенденцията показва как туристическият бизнес постепенно експериментира с нови технологии и алтернативни методи на разплащане.

Чадърът на плаж край Синеморец струва 10 евро, а барбаронът излиза 5 евро.