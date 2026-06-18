Тайният остров на Swarovski край Венеция се продава за 28 млн. долара (СНИМКИ)

Островът е бил собственост на покойния австрийски предприемач Гернот Лангес-Сваровски, правнук на основателя на Swarovski Cryst

Ако мечтаете за бягство в идилична среда, заобиколена от спокойни води и със собствено ексклузивно производство на вино, можете да го намерите в Италия. Във Венецианската лагуна се продава остров за 28 милиона долара.

В северната част на обекта на световното наследство на ЮНЕСКО се намира частен остров от 72 акра, който се продава за първи път от повече от 40 години, според обява на Venice Sotheby’s International Realty. Имотът е известен като вилата „Изола Санта Кристина“. Според изявление на луксозната агенция за недвижими имоти, споделено в CNN, островът преди това е бил собственост на покойния австрийски предприемач Гернот Лангес-Сваровски, правнук на основателя на Swarovski Crystal — Даниел Сваровски. Той е закупил имота през 1986 г.

Санта Кристина разполага с основна вила с девет спални и девет бани, отопляем соленоводен басейн, просторни градини и тераси, лодкостоянка, както и отделна фермерска къща, параклис, частно лозе, маслинова горичка и овощни градини с кайсии и сливи. Венеция се намира само на около 20 минути с частна лодка, като на острова има пет места за акостиране и възможност за още пет.

При по-дълги пътувания имотът разполага и с хеликоптерна площадка за бърз достъп. Въпреки това, според описанията, няма особена нужда от напускане, тъй като островът се доближава до напълно самодостатъчно убежище. Той разполага със собствен сладководен извор, който захранва малка рибна ферма, произвеждаща органична риба и разнообразни продукти. Освен това Санта Кристина произвежда собствено вино – Amiana, което обикновено не се продава, а се използва само за лична консумация и подаръци. Към това се добавят зеленчукови градини, кошери и мед, добиван от солените блата.

Островът е свързан и с дълга история – първоначално заселен през V век като част от т.нар. „градински острови“ на архипелага Амиана, днес той е единственият оцелял, след като останалите са изчезнали заради покачването на морското равнище и свличането на земни маси. Когато Лангес-Сваровски го купува през 1986 г., той е бил изоставен още от XV век. След смъртта му през 2021 г. собствеността преминава към семеен тръст, който продължава да инвестира в имота.

От фондацията на наследниците на Сваровски подчертават, че чрез дългогодишните усилия на семейството островът продължава да се развива и да допринася за опазването и разбирането на Венецианската лагуна като важен природен ресурс. Според тях сега е подходящият момент управлението му да бъде предадено на нов собственик, който споделя същата екологична чувствителност и уважение към уникалността на мястото.