Столично училище строй нов корпус за 400 ученици

Ще бъдат изградени 15 класни стаи

С официална церемония по първа копка и водосвет започна строежът на нов учебен корпус и физкултурен салон в столичното 5 ОУ „Иван Вазов“.

На церемонията присъстваха началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова, кмета на район „Витоша“ Зарко Клинков, директора на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в МОН Виолета Коритарова и директора на училището Румен Пощаков, предаде Stolica.bg. За събитието се събраха и много родители, граждани и официални лица.

Предвижда се новият корпус да осигури места за още над 400 ученици и да даде възможност на училището да премине към едносменен режим – промяна, която ще се отрази положително на целия учебен процес. Ще бъдат изградени още 15 класни стаи, модерен физкултурен салон, столова и топла връзка към основната сграда.

Инициативата се реализира в рамките на националната програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024–2027.

