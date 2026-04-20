Курсът на еврото и долара за 20 април 2026г.

Курсът на еврото се засилва спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1762 долара или с 0,3 на сто над нивото си при затварянето на пазара в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1797 долара за евро, пише БТА.

Спрямо британската лира единната европейска валута наддава с 0,07 на сто и с 0,23 на сто в сравнение с японската йена.