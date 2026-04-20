След принудителна пауза: Пазарджишкият завод за акумулатори възобновява дейност

Това са най-продуктивните страни в света
Те имат производство от 151 долара на час
Очакват се съкращения
Съветът на директорите на Елхим-Искра АД приема план за преструктуриране на дейността след продължаваща трета година загуби от производствена дейност, съобщават от компанията в пресъсобщение качено на финансовата електронна страница X3News. На заседание, проведено на 16 април 2026 г., Съветът на директорите е приел цялостен план за преструктуриране, съпроводен с актуализиран бизнес план за настоящата година.
Припомняме, че в началото на март ръковдството съобщи, че предприятието временно спира работа. През този период е изготвен задълбочен анализ на всички производствени дейности с цел идентифициране и преустановяване на неефективните процеси, които генерират загуби.
В условията на пазарна несигурност дружеството временно замразява високобюджетни инвестиционни проекти с дълъг срок на възвръщаемост и насочва усилията си към незабавна оптимизация на себестойността.
Като част от новата стратегия производството ще бъде ограничено до три основни продуктови групи:
Производството ще се осъществява при 100% натоварване единствено на автоматизираните високотехнологични линии, които не носят технологичен риск. Приоритет ще имат поръчки с гарантиран марж и ниска степен на технологична сложност. Целта е постигане на ритмичност в производството и елиминиране на загубите, произтичащи от честите пренастройки на оборудването.
В рамките на преструктурирането е одобрен план за намаляване на персонала до 135 души при 197 през 2025 г. Новата структура цели постигане на по-ефективно съотношение между производствен и поддържащ персонал.
Ръководството на дружеството ще упражнява постоянен контрол върху изпълнението на плана и при необходимост ще предприема корективни действия.
Очакванията са до средата на май 2026 г. производственият процес и доставките към клиенти да бъдат възобновени при новата, оптимизирана структура на работа.
Те имат производство от 151 долара на час
„Прогресивна България“ печели изборите за 52-ро Народно събрание