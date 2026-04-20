След принудителна пауза: Пазарджишкият завод за акумулатори възобновява дейност

Очакват се съкращения

Съветът на директорите на Елхим-Искра АД приема план за преструктуриране на дейността след продължаваща трета година загуби от производствена дейност, съобщават от компанията в пресъсобщение качено на финансовата електронна страница X3News. На заседание, проведено на 16 април 2026 г., Съветът на директорите е приел цялостен план за преструктуриране, съпроводен с актуализиран бизнес план за настоящата година.

Временен стоп на производството и анализ на неефективните процеси

Припомняме, че в началото на март ръковдството съобщи, че предприятието временно спира работа. През този период е изготвен задълбочен анализ на всички производствени дейности с цел идентифициране и преустановяване на неефективните процеси, които генерират загуби.

В условията на пазарна несигурност дружеството временно замразява високобюджетни инвестиционни проекти с дълъг срок на възвръщаемост и насочва усилията си към незабавна оптимизация на себестойността.

Фокус върху ограничен продуктов портфейл и високотехнологични линии

Като част от новата стратегия производството ще бъде ограничено до три основни продуктови групи:

полутягови акумулаторни батерии

елементи за тягови акумулаторни батерии

тягови батерии

Производството ще се осъществява при 100% натоварване единствено на автоматизираните високотехнологични линии, които не носят технологичен риск. Приоритет ще имат поръчки с гарантиран марж и ниска степен на технологична сложност. Целта е постигане на ритмичност в производството и елиминиране на загубите, произтичащи от честите пренастройки на оборудването.

Съществено оптимизиране на персонала

В рамките на преструктурирането е одобрен план за намаляване на персонала до 135 души при 197 през 2025 г. Новата структура цели постигане на по-ефективно съотношение между производствен и поддържащ персонал.

Очаквано възобновяване на дейността през май

Ръководството на дружеството ще упражнява постоянен контрол върху изпълнението на плана и при необходимост ще предприема корективни действия.

Очакванията са до средата на май 2026 г. производственият процес и доставките към клиенти да бъдат възобновени при новата, оптимизирана структура на работа.