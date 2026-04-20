Китайският „близнак“ на Tesla навлиза на европейския пазар

Камионът все още не е автономен

За разлика от Tesla, която пази цената на електрическия си камион в тайна, Windrose ясно го заяви и вече е започнала продажбите в САЩ и Европа. 9 години след като Илон Мъск обеща да електрифицира камионите с Tesla Model S, но за разлика от Tesla, която пази цената в тайна, китайско-европейски стартъп излиза на пазара с електрически камион, подобен на този на Tesla, с ясна цена.

Кои са Windrose?

Windrose Tech е управлявана от 35-годишния изпълнителен директор и основател Уен Хан, който с удоволствие споделя почти всеки детайл за своя електрически камион: неговата цена, пробег, тегло, полезен товар и дори защо камионът изглежда сякаш е излязъл от същата дизайнерска работилница като Tesla.

„Нашият камион изглежда много подобен на Tesla, защото е аеродинамичен“, каза Хан във видео интервю, стоящ пред ресторант в хладна вечер в Антверпен, Белгия, където сега е централата на компанията. „Донякъде изненадващо успяхме да патентоваме дизайна на кабината в САЩ, както и шасито.“

Windrose вече започна да продава първите екземпляри от своя електрически камион на клиенти в Калифорния и Тексас. Моделът R700, с 1400 конски сили, струва 300 000 долара и има пробег от около 400 мили с едно зареждане.

Тежи малко над 10 тона и може да превозва до 27 тона товари в САЩ. Офертата на Хан включва и три месеца безплатно зареждане чрез Greenlane Infrastructure, която изгражда мрежа от високомощни зарядни станции в Южна Калифорния, Невада и Аризона. Те имат подобни споразумения в Европа, където наскоро обявиха партньорство с френската компания ENGIE Viane, а камионът се продава там за 250 000 евро.

С преференциите струват колкото дизелите

Tesla все още не е обявила публично цената си. Ранните купувачи съобщиха на Forbes, че тя ще варира от 225 000 до около 300 000 долара, в зависимост от пробега от 480 или 800 километра с едно зареждане. Това е малко повече от 180 000 долара, които Мъск спомена през 2017 г., но все пак по-малко от електрическите модели на Kenworth, Daimler и Volvo, които могат да струват до 400 000 долара. Както камионите Windrose, така и камионите Tesla са поне със 100 000 долара по-скъпи от дизеловите модели, но в Калифорния те получават щедри стимули, които почти покриват цялата цена. В Тексас, където производството на вятърна, слънчева и батерийна енергия е в бум, електрическото задвижване се превръща в по-евтин начин за превоз на товари.

Хан, който наскоро премести централата на компанията си от Хефей, Китай, в Антверпен, планира да произведе до 2000 превозни средства тази година, като се очаква няколкостотин да отидат в САЩ, като същевременно се разшири и в Европа, Латинска Америка и Азия. До 2027 г. той иска да произвежда поне 10 000 превозни средства годишно, с производство в Китай, Европа и потенциално САЩ.

„Съединените щати ще бъдат един от най-големите ни пазари“, каза той. „Дори с високи мита, ще реализираме печалба.“

Засега компанията започва продажби чрез внос на превозни средства, произведени в Китай, в сътрудничество с Anhui Jianghuai Automobile Group и Higer Bus, а в Калифорния работи като дистрибутор с производителя на електрически камиони Xos. В дългосрочен план планира да построи фабрика в САЩ, евентуално в Аризона, за да намали разходите за внос и да увеличи рентабилността. „Междувременно бихме искали да работим и с Xos в тяхното производство в Тенеси.“

Въпрос на икономика, не само на екология

Въпреки предимството на Windrose в бързата и евтина верига за доставки на електрически превозни средства и батерии в Китай, това е рисковано начинание за компания, основана през 2022 г. Досега тя е набрала около 400 милиона долара, предимно от китайски инвеститори, за да пробие на пазара на електрически тежкотоварни камиони в САЩ, който в момента е по-скоро нишов, отколкото масов, със средни годишни продажби от около 1000 превозни средства.

Tesla, както винаги, има амбициозни планове, като се стреми да продава до 50 000 камиона Semi годишно, които ще бъдат произвеждани на нова линия в Gigafactory в Невада, но в последния си финансов отчет компанията тихомълком премахна позоваването на производствения капацитет за Semi. Промените в американските разпоредби и стимулите за чисти камиони допълнително помрачиха пазарните перспективи, казва Ан Ръндъл от ACT Research.

„Малко е неизвестно, но за 2026 г. очакваме относително ниски числа, малко под 1400 превозни средства“, каза тя пред Forbes.

В момента икономиката се движи в две посоки. Покачващите се цени на електроенергията увеличиха разходите за зареждане на електрическите камиони, но войната между САЩ и Иран тласна цените на дизела нагоре още по-бързо - с 40 процента до 5,16 долара за галон през последния месец, според AAA. Ако цените на горивата останат високи, електрическите камиони се превръщат в по-малко екологичен проблем и по-скоро във финансов. „Цената на горивото е много по-висока за автопарка от цената на шофьорите и самите камиони“, каза Хан. „Най-големият разход, който искате да елиминирате, е горивото.“

Камионът на Windrose в момента има пробег с около 100 мили по-малък от този на Tesla, защото използва литиево-железни батерии с по-ниска енергийна плътност, произведени от китайската CALB. Предимството, според компанията, е по-голямата безопасност и дълготрайност в сравнение с литиево-йонните батерии на Tesla.

През 2027 г. тя планира да пусне подобрен модел E960 с нов литиево-манганово-железен батериен пакет, който би трябвало да му осигури пробег от 600 мили с едно зареждане, с около 20 процента повече от модела на Tesla. Цената все още не е определена, но „тя няма да бъде значително по-висока“ от сегашния модел.

Образование в Станфорд

Хан е китайски гражданин, завършил гимназия и колеж в Съединените щати и получил магистърска степен по бизнес администрация от Станфордския университет. Освен английски, той владее свободно испански, което му е помогнало да разшири бизнеса си в Латинска Америка, включително неотдавнашно партньорство в Чили. Преди Windrose той е бил финансов директор и главен стратегически директор в PlusAI, компания за автономно шофиране, която отдели своите операции в САЩ и Китай през 2023 г.

Този опит е оформил и неговата стратегия; автономното шофиране, твърди той, е по-лесно да се разработи на електрическа платформа, отколкото на дизелова. „Истинската автономност не може просто да бъде преоборудвана на дизелов камион. Това е почти невъзможно“, каза той, отбелязвайки, че системи като кормилното управление ще трябва да бъдат проектирани по различен начин.

Камионът на Windrose все още не е автономен, но разполага с усъвършенствани системи за подпомагане на водача, като адаптивен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата и автоматично аварийно спиране. Предлага се и във версия със спална кабина, със сгъваема задна седалка, която се превръща в легло. Интериорът напомня на Tesla, с централна седалка на водача и големи екрани.

С началото на продажбите в САЩ, Хан планира да набере допълнителни 100 милиона долара инвестиции. Той също така не се притеснява от намаляването на правителствената подкрепа за екологично чисти камиони.

„Всичко е наред. Администрацията не трябва да се тревожи“, каза той. „Хората се тревожат за парите. Електричеството е по-евтино от дизела за камиони.“