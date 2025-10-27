Средната лихва по потребителските кредити в лева през септември е била 9,05%

Годишният процент на разходите по тези кредити се понижава

Средният лихвен процент по потребителските кредити в левове е 9,05% през септември, като в сравнение с август запазва нивото си, съобщават от БНБ в редовния месечен доклад за лихвената статистика. Годишният процент на разходите по тези кредити се понижава с 0,02 процентни пункта до 9,40%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент, както и годишният процент на разходите се повишават с 0,03 процентни пункта - до 2,47% и 2,82%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,18 процентни пункта до 4,23%, а по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица - с 0,13 процентни пункта до 4,19%, предаде БНР.

През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,03 процентни пункта до 13,73%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,13 процентни пункта до 21,30%.

Данните показват, че при кредитирането на бизнеса през септември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,06 процентни пункта до 4%, а по тези над 1 млн. евро се повишава до 4,20%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,12 процентни пункта до 3,99%, а по кредитите над 1 млн. евро се увеличава с 0,14 процентни пункта до 4,27%. През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,04 процентни пункта до 3,32%, а по овърдрафта в евро нараства с 0,03 процентни пункта до 3,65%.

При депозитите на домакинствата през септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0,02 процентни пункта до 0,81%, а по тези в евро - с 0,21 процентни пункта до 1,31%. Средните лихвени проценти по овърнайт - депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се увеличава с 0,03 процентни пункта до 0,27%, а по тези в евро намалява с 0,01 процентни пункта до 0,15%.

През септември в сравнение с август средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове намалява с 0,25 процентни пункта до 1,14%, а по тези в евро се увеличава с 0,21 процентни пункта до 1,66%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се увеличава с 0,01 процентни пункта до 0,05%, а по тези в евро остава без промяна на ниво от 0,15%.

