Свят Популярен 4x4 автомобил спира да се произвежда

Популярен 4x4 автомобил спира да се произвежда

Свят

bTV Бизнес екип

Ето защо

Емблематичният офроудър Jeep Wrangler ще бъде спрян от продажба в Европа, а последните поръчки ще бъдат изпълнени през първата половина на 2026 година.

Причината е комбинация от високи нива на вредни емисии и новите европейски изисквания за безопасност, които моделът няма да може да покрие.

От компанията съобщиха, че моделът няма да покрие няколко нови регулации, сред които и изискванията за безопасност, които ще влязат в сила през средата на 2026 г.

 

„Има няколко регулации, които засягат съвместимостта на Wrangler с европейския пазар – включително такива, изискващи допълнителни системи за безопасност, които ще бъде трудно да се внедрят в този модел“, коментираха още производителите.

 

Освен новите стандарти, високите емисии също са изиграли ключова роля в решението за спирането на продажбите.

 

Въпреки това Jeep Wrangler ще остане достъпен на други пазари, включително в Съединените щати. Миналата година в модела бяха въведени допълнителни системи за сигурност, но дори те не са достатъчни, за да отговорят на новите европейски изисквания.

 

Wrangler е сред най-разпознаваемите и обичани 4×4 автомобили в света, носител на наградата The Sun Road Trip Car of the Year от автомобилните награди на News UK през 2025 г.

В обзор от 2021 г. британското издание The Sun описва Jeep Wrangler като „краля на приключенските 4×4 автомобили, който няма да ви разори“.

