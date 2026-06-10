Сватбата на Дуа Липа увеличи туризма към тази дестинация

Търсенията в Google, свързани с мястото на сватбата на певицата, са нараснали с 94%

Сватбеното тържество на Дуа Липа и Калъм Търнър в Сицилия постави италианския остров сред най-желаните летни дестинации. В Италия търсенията в Google, свързани с мястото на сватбата на певицата, са нараснали с 94% през последната седмица. Допълнителен интерес предизвиква и фактът, че Чарли XCX също избра Сицилия за сватбата си през септември 2025 г., което превръща острова в по-популярна дестинация от някои традиционни места за сватби на знаменитости, включително езерото Комо, предава Еuronews.

Според експерти по пътувания от компанията за коли под наем SIXT, през последния месец търсенията за езерото Комо са достигнали 225 000, което е спад от 7% спрямо предходната година. За същия период Сицилия е генерирала общо 2,4 милиона търсения в Google. Сред най-търсените места е Вила Игиеа в Палермо, където е отседнала Дуа Липа. Интересът към емблематичния хотел в стил Ар Нуво с изглед към Средиземно море е нараснал с 306% през последните 90 дни след появата на слухове за мястото на сватбата.

Снимка: Facebook/Instagram

Петзвездният хотел, отличаващ се с внушителната си коралова фасада край брега, отдавна посреща високопоставени гости, включително представители на кралски семейства и холивудски знаменитости. Интериорът впечатлява със зали в стил Бел Епок, украсени със стенописи, а комплексът разполага с терасовидни градини и инфинити басейн. Дуа Липа и Калъм Търнър са организирали част от празненствата си и във Вила Валгуарнера в Багерия, където търсенията в Google са скочили с 277% само за последната седмица.

Бароковата вила от XVIII век е достъпна за престой и събития единствено след предварителна заявка. Имотът е използван и като снимачна локация за резиденцията на Дон Фабрицио, принца на Салина, в сериала на Netflix „Леопардът“. Просторният овален двор и интериорите с фрески в помпейски стил допринасят за неговата популярност. В момента имотът е под управлението на принцеса Витория Алиата и предлага настаняване за шестима гости в над 700 кв. м жилищни пространства, както и 1300 кв. м слънчева тераса.

Тридневното празненство на Дуа Липа включва и събития в Палацо Ганджи, където интересът в Google е нараснал с 199% през последната седмица. Тъй като сградата е частна резиденция, достъпът до нея е ограничен до организирани обиколки, предварително уговорени посещения или специални събития.

Сватбата на Чарли XCX също насочи вниманието към едно от най-живописните места на острова – Тонара ди Скопело. През последните 90 дни търсенията за него в Италия са се увеличили с впечатляващите 1576%. Някога център за традиционен риболов на риба тон от XIII век, днес мястото е известно със своите тюркоазени води, скалните образувания „фаральони“ и бутиковия хотел. Посетителите могат да разгледат плажа и музея, посветен на над 800-годишната история на риболова на риба тон, срещу входна такса от 25 евро. Поради големия интерес се препоръчва резервация до 15 дни предварително. В близост се намира и природният резерват Зингаро, до който се стига за около 30 минути с кола, а входът струва 5 евро.