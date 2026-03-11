Спряха 192 тона опасни храни, предназначени за нашия пазар

БАБХ проверява вносни плодове и зеленчуци, продавани като български

Над 192 тона храни и фуражи от трети държави не са допуснати в страната след проверки на граничните контролни пунктове на България през февруари 2026 г. Общо 29 пратки са спрени след извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сред отхвърлените пратки са пипер, домати, мандарини и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Сушени смокини са спрени заради охратоксин А, а лешници и шамфъстък – поради наличие на микотоксини. Пратки с млечни продукти, пилешко месо, яйца са върнати след проверка на документацията за произход. За отхвърлените пратки са създадени 20 уведомления в RASFF – системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи, пише БТА.

В същото време от Агенцията по безопасност на храните обявиха, че започват проверки по сигнали за вносни плодове и зеленчуци, които се продават като български.

Темата за некоректното обозначаване на произхода на плодове и зеленчуци е поставена на среща между ръководството на БАБХ и Браншовата камара "Плодове и зеленчуци". Според камарата вносна продукция редовно се преопакова и се предлага на пазара като българска, което е грубо подвеждане на потребителя.

При наличие на конкретни сигнали ще се извършват проверки на място, включително на терени, заявени като овощни и зеленчукови насаждения. Такъв ангажимент е поел директорът на контролния орган д-р Ангел Мавровски.

Ако се открият несъответствия или липса на реална производствена дейност, ще се проследява цялата верига до установяване на произхода на продукцията, съобщава БНР.

Агенцията има готовност да включи в контрола и други компетентни органи, за да се прекратят практиките, които подвеждат потребителите и ощетяват коректните производители. От камарата пък са се ангажирали да предоставят информация за нелоялните търговци.

