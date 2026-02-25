BGN → EUR
България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в ЕС

България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в ЕС

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето колко е максималният размер ваучери на един работещ в момента

Увеличаване на максималния размер на ваучерите за храна до 150 евро на месец за тази година препоръчват икономисти в проучване, което ще бъде представено днес в София по време на дискусия „Общополезни подобрения в системата за ваучери за храна в България“.

Максималният размер на един работещ в момента е 102,26 евро (200 лева) месечно, като сумата бе автоматично превалутирана с влизането на България в еврозоната от 1 януари, посочи за БТА Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. Този размер не е променян от 2022 г., освен това по информация на асоциацията България е страната с най-ниска стойност на ваучерите за храна сред държавите в Европейския съюз, в които действат подобни системи.

По думите й в момента потребителите на системата са около 835 000, а прогнозата е те да достигнат 890 000 - 900 000 към края на годината.

„Това означава, че най-вероятно тази квота, която е заложена в момента в бюджета от 1,6 млрд. лева, и беше превалутирана в евро, няма да бъде достатъчна да покрие нуждите на всички служители и съответно на техните работодатели, които искат да предоставят ваучери за храна“, каза Обущарова.

Как Любомила Йорданова създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара?

Когато това се случи, нови потребители не могат да участват, нито настоящите да получат своите оставащи ваучери. „Това се е случвало неведнъж назад в годините и означава за последните няколко месеца на годината, точно преди коледните и новогодишните празници, работодателите да се окажат в невъзможност да предоставят ваучери за храна на служителите си, още повече че тази социална придобивка фигурира и в трудовите договори, и се получава много неприятна ситуация и за двете страни“, обясни тя.

В проучването, изготвено от екип икономисти с ръководител д-р Красен Станчев, има и препоръка за увеличение на „тавана“ на 200 евро за 2027 г. или поетапно увеличение в следващите години. Таня Обущарова, цитирана от БТА, посочи, че тази препоръка е направена въз основа на покупателната способност на предоставяната сума през последните години и инфлацията при храните. Наблюдението на икономистите е за значително намаление на квотата като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) през последните години. 

Ако в началото на създаването на системата за ваучери за храна през 2004 година квотата се е равнявала на около 1 процент от БВП, то към днешна дата според изчисленията тя се равнява на 0,68 процента от БВП, което е значително понижение. Това показва и нейната намаляваща покупателна способност и въобще тежест в социалната политика на държавата, коментира Таня Обущарова. За да бъде адекватна на настоящите нужди и да се равнява на около 1 на сто от БВП, квотата според икономистите трябва да бъде около 1,2 млрд. евро за 2026 г. 

По думите й друго интересно заключение от проучването е, че ваучерите за храна са седем пъти по-ефективни от други социални разходи на държавата. Това означава, че 1 евро, похарчено във ваучери за храна, има седем пъти по-голяма стойност за икономиката от други социални разходи. Причината е, че ваучерите за храна се ползват само в България, само за храна и хранителни продукти, имат определена валидност и се връщат в икономиката почти веднага. Те подпомагат местното потребление, затова техният ефект е толкова силен, каза още Обущарова.

Според Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България премахването на квотата, която съществува само у нас от страните в Европейския съюз, е възможност за подобряване на системата. Друга възможност е да се разшири социалната придобивка с предлагане на различни видове ваучери, каквито има в други страни, например за почивка, за детски градини, за здравни услуги и т.н.

Българка оглавява кафе бизнeca в 11 страни на най-голямата компания в света за храни и напитки

От средата на 2024 година ваучерите за храна у нас са дигитализирани. Именно това е улеснило много превалутирането на стойността им от 1 януари с членството на България в еврозоната и процесът е протекъл гладко. Не сме имали никакви сигнали или данни за проблеми от страна на потребителите, каза главният секретар на асоциацията.

Ваучерите за храна по Наредба №11 на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, по която се дават във връзка със специфични условия на труд, все още са на хартия, а издадените през миналата година – и в лева. Те са валидни до срока, отпечатан на тях, а превалутирането се извършва на каса при използване. 

