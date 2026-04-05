Ще възстанови ли Световното първенство по футбол туристическия поток в САЩ?

Туристическият спад се дължи на строги имиграционни политики

Очакванията бяха Световното първенство по футбол да привлече голям брой туристи към САЩ, но предложените промени в програмата ESTA и вниманието в социалните медии могат да намалят значително броя на посетителите. Докато световният туризъм отбеляза среден ръст от 4% през 2025 г., САЩ регистрираха спад от 5,4% за същия период.

Наричан „спадът на Тръмп“, този туристически спад се дължи на строги имиграционни политики, засилена гранична охрана и валутни колебания. Най-силно е засегнат туризмът от Канада, който е намалял с 28% през януари 2025 г., докато посетителите от Великобритания са се увеличили с едва 0,5%, а тези от Франция и Германия – отбелязали спад. Тенденцията продължава и през 2026 г., като броят на пътуващите от Европа е с 5,2% по-малък спрямо предходната година.

Други фактори, които възпират туристите, включват непредсказуеми външнополитически решения, гранични инциденти и строгите проверки на електронни устройства. САЩ също наложиха забрани за пътуване за няколко държави, които участват на Световното първенство, както и нова „такса за почтеност“ от 250 долара за визи.

Въпреки това Световното първенство се очакваше да стимулира туризма. Според доклад на Tourism Economics, събитието може да доведе до 1,24 милиона международни посетители, като 60% от тях са допълнителни пътувания, които иначе не биха се осъществили. Очаква се входящият туристически поток да се увеличи с 3,7% през 2026 г., като част от ръста да е свързан именно с турнира.

По-новите данни обаче показват, че оптимизмът може да е преждевременен. През февруари се отчита минимално възстановяване на туризма с 0,8%, след спад от 4,2% през януари, а резервациите за полети от Европа за лятото са намалели с над 14% на годишна база. Допълнителна бариера е предложението от CBP, което би изисквало кандидатите за ESTA да предоставят историята си в социалните медии за последните пет години.

Хотелите в градовете домакини също изразяват тревога за ниското търсене на блоковете стаи, резервирани от FIFA. Резервациите са слаби, а интересът към стаите остава ограничен. Въпреки че Световното първенство несъмнено ще донесе известен подем, анализаторите предупреждават, че общите числа могат да бъдат разочароващи, ако настоящите тенденции се запазят. Ян Фрайтаг от CoStar отбелязва, че макар събитието да има потенциал за стимулиране на туризма, „горчивото хапче“ ще бъде фактът, че резултатите едва ли ще достигнат очакваните нива, ако препятствията пред пътуването останат.