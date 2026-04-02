45 млн. евро наляти в бирата: Българските пивовари с рекорд за 20 години

Всеки втори българин посяга към бира без алкохол

Въпреки лекия спад в общата консумация, пивоварният сектор у нас преживява истински ренесанс. С 88 милиона лева инвестиции за година и исторически скок при безалкохолното пиво, браншът дава заявка за „зелено“ и технологично бъдеще. Това стана известно по време на годишното Общо събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ), на което бяха представени резултатите за 2025 г., съобщиха от браншовата организация, цитирано от БТА.

Докато светът говори за икономическа несигурност, българските пивовари изпратиха 2025 г. с гръм и трясък. Данните от годишното Общо събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ) рисуват картина на индустрията, която не просто оцелява, а се модернизира със скорост, каквато не сме виждали от 20 години насам.

88 милиона лева в родното производство

Най-впечатляващата цифра в доклада е обемът на инвестициите – 88 милиона лева (45 млн. евро). Това е абсолютен рекорд за последните две десетилетия. Важното тук е не само количеството, но и посоката на парите. Повече от половината средства са вложени в нови производствени мощности и модернизация, като фокусът пада върху родното производство на малц и хмел.

Резултатите вече са видими: добивът на български хмел е скочил с 32% (до 74 тона), а качеството му е толкова високо, че вече се изнася за чужди пазари с вековни традиции.

Бира без градус и край на пластмасата

Българският потребител става все по-претенциозен и здравословно ориентиран. Безалкохолната революция е факт. Има ръст от невероятните 53%. Вече над половината българи посягат към безалкохолно пиво, избирайки го като алтернатива на безалкохолните напитки и водата.

Сбогом на PVC бутилката. Пластмасовите опаковки стават все по-редки - техният дял е намалял с 15% за последните пет години. За сметка на това кеновете вече държат 31% от пазара, а стъклото остава вечната класика за 21% от ценителите. На пазара вече има над 220 асортимента бира, като само през изминалата година списъкът се е увеличил с 14 нови предложения.

Къде сме ние?

България твърдо държи 13-то място в Европа по консумация на пиво. Макар общият обем на продажбите да е спаднал леко (с 5% до 4,9 млн. хектолитра), лоялността към напитката остава непокътната: три четвърти от сънародниците ни пият бира поне веднъж месечно, а всеки втори – всяка седмица.

Депозитната система

Въпреки оптимизма, над индустрията тегне една голяма въпросителна – въвеждането на национална депозитна система за опаковки. Изпълнителният директор на СПБ, Ивана Радомирова, алармира, че страната ни тревожно изостава.

„Бизнесът е готов да инвестира 100 милиона евро в изграждането на прозрачна система по европейски модел, но държавата трябва да побърза с нормативната уредба“, категорична е тя.

Една година на юбилеи

Настоящата 2026 г. обещава да бъде още по-динамична. Браншът има поводи за гордост не само в балансите, но и в историята си – честваме 145 години пивоварна промишленост в България и 35 години от създаването на Съюза на пивоварите.

С два нови члена в редиците си (включително крафт пивоварна от Русе), индустрията показва, че има място за всички – от глобалните гиганти до малките бутикови производители.