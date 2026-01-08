Ще скочи ли оценката на първия български еднорог на 2 млрд. долара?

CNBC определи Payhawk като една от най-обещаващите финтех компании преди листване

Първият български еднрог Payhawk води ранни разговори за набиране на ново финансиране, което може да удвои пазрната му оценка и да стигне до около 2 млрд. долара, пише Bloomberg от свои анонимни източници. Предадената информация не е публична.

На каква стойност е новото финансиране?

Според медията, която цитира свои ан компанията обсъжда привличане на над 100 млн. долара. Разговорите са в начален етап затова и размерът на финансирането и оценката могат да се променят. Представители на Payhawk не са отговорили на запитване за коментар.

Въпреки че оценките и размерите на рундовете за финансиране изоставят спрямо тези в САЩ и Китай, инвеститорите показват голям интерес към европейските финтех стартъп компании.

Публикуваният от Payhawk показател за годишни повтарящи се приходи – по-тясна метрика, която показва годишната стойност на активните абонаменти или договори – възлиза на 39,5 млн. евро (46,2 млн. долара) за 2024 г. Миналата година американската телевизия CNBC определи Payhawk като една от най-обещаващите финтех компании преди листване.

Сред клиентите на Payhawk са компании като нидерландския стартъп за електрически тротинетки Dott и британската ресторантьорска верига Gaucho. Сред по-ранните инвеститори в компанията са Lightspeed Venture Partners и Greenoaks Capital.

Пътят към IPO

В интервю за bTV Бизнес новините, изпълнителен директор и съосновател Христо Борисов, сподели, че вижда как прозорецът за IPO се отваря, но компаниията остава фокусирана върху фундамента.

"В момента сме фокусирани върху изграждане на фундаментите: инвестиции в развитието на продукта и устойчив модел на развитие. За нас е важно да развием продукт, който съчетава изкуствен интелект, платежни инструменти и все по-добро потребителско изживяване. Продължаваме да растем бързо в сегмента от средни до големи компании, където ARPA и NRR ясно показват, че клиентите задълбочават използването на платформата ни. В крайна сметка нашият фокус е върху устойчивото създаване на стойност, което естествено отваря различни стратегически възможности."

