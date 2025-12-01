Ръст на наемите в Австрия: Виена продължава да е най-скъпият град за жилище

Колко струват наемите във Виена?

Цените за наемане на жилища на частния пазар в Австрия отново са отбелязали значително увеличение през тази година. По данни на платформата за недвижими имоти ImmoScout24 средният ръст достига около 6 процента, съобщава електронният канал на Австрийското радио и телевизия, цитира БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

Според анализа на публикуваните оферти във Виена наемите за жилища, обявени на пазара, остават най-високи – приблизително 21 евро за квадратен метър. Следват Тирол с 20,9 евро на квадратен метър, Залцбург с 19,9 евро и Форалберг с 19 евро на квадратен метър. Единственият отчетен спад в предлаганите под наем жилища е в Бургенланд – с около 7 процента до 11,70 евро на квадратен метър, което представлява и най-ниското равнище за страната. Сравнително ниски цени – по 12,70 евро на квадратен метър – тази година са отбелязани също в Долна Австрия и Щирия, докато в Горна Австрия стойностите достигат 12,60 евро на квадратен метър, като поскъпването там е съпоставимо с това във Виена (+10 процента). В Каринтия наемните нива са били около 14,20 евро на квадратен метър.

За периода от януари до октомври исканите месечни наеми за жилища от 70 квадратни метра варират от 820 евро в Бургенланд в долния ценови диапазон до 1471 евро във Виена в горния. В рамките на страната средната цена за жилище с такъв размер е била приблизително 1060 евро на месец.

По данни на ImmoScout24 както търсенето, така и предлагането на жилища под наем през настоящата година се развиват „по-умерено“ в сравнение с 2024 г. След рязкото увеличение на търсенето – с около 25 процента между 2023 и 2024 г. – през тази година то вече се стабилизира. Успоредно с това предлагането на наеми бележи лек спад след значителното понижение, регистрирано през 2024 г.

Анализът, извършен през ноември, се базира на близо 183 000 обяви за жилища от първите десет месеца на 2024 и 2025 г. В него са включени брутните наеми – тоест нетните наеми плюс експлоатационните разходи (такси за почистване и електроенергия на общите части, комунални данъци и други такси), но без разходите за отопление и електроенергия. За статистическа мярка е използвана медианата, за да се предотврати изкривяване, причинено от необичайно високи или изключително ниски стойности.

