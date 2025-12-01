8 декември удря по джоба на студентите: Банско с около 40% по-скъп

Сравняваме цените в Банско и Пампорово през 2024 г. и 2025 г.

8 декември наближава, а с него и традиционната надпревара между зимните курорти – кой ще привлеве повече студенти и кой ще им вземе повече пари. Проверката, която екипът ни направи миналата година показва, че ако през 2024 г. можем да говорим за сравнително разумни оферти, то през 2025 г. сме свидетели на лек ръст на цените. Колко голямо перо е 8 декември за джоба на студентите?

Пампорово 2025

Пампорово винаги е било мястото за онези студенти, които искат да се спасят от претрупаните клубове, но с уют, спа и програма, която не те оставя да скучаеш. Тази година обаче курортът поставя нов акцент.

Миналата година студентите можеха да избират единствено от хотели с 5 звезди като цените варират в зависимост от избора на хотел и броя на настанетите в една стая. Стартовите пакети през 2024 г. са започвали от 200 лв. като в тази цена влизат нощувките, закуски и вечери. В тази оферта са включени цените за пропуските на партитата, организирани на 7-ми и 8-ми. За 2024 г. петима студенти, с включени всички удобства по-горе, плащат общо 1 300 лв. или по 260 лв. на човек.

Снимка: Пампорово

През 2025 г. цената скача. Тази година за същите удобства, цената за 5-ма студенти скача на 1440 лв. общо или по 288 лв. на човек. 5 звездните хотели стартират своите пакети от 220 лв. и 235 лв. За настаняване в един от 5-звездните хотели, трима студенти плащат 880 лв. общо, което се равнява на приблизително 293 лв.

Тази година е добавен по-бюджете вариант - хотел с 3 звезди, където цената са 159 лв., уловката тук е, че в тази цена не влиза пропуска за двете партита на 7-ми и 8-ми, който струва 99 лв.

Поскъпването в Пампорово остава в рамките на разумното – между 10 и 15%, което го прави по-стабилната и по-предвидима дестинация за студентите. Там не се стига до драматични скокове.

Банско 2025

90% от студентите в България избират да празнуват 8 декември в Банско, без значение от сумата. Курортът знае какво искат студентите и не се свени да вдига цените, когато търсенето е гарантирано. И през 2025 виждаме това ясно: Банско е шампион по поскъпване.

През 2024 г. цените тук започват от около 58 лв. за нощувка в по-бюджетни хотели. Пакетите за 8 декември често включват не само нощувка, но и ски карти и достъп до спа центрове. Цените на тези пакети стартират от около 100 лв. за 2 нощувки с включени закуски и празнична вечеря, като най-скъпите оферти могат да достигнат до 300 лв. за престой в 4-звезден хотел. Гривните-пропуски са били на цени 25 лв. за ден или 40 лв. за целия престой.

Цена за транспорт до Банско през 2024 г.

Цената не включва доплащане за транспорт. За Банско има уреден транспорт, а цените са както следват:

- София - Банско - София - 45лв.

- Благоевград - Банско - Благоевград - 40лв.

- Пловдив - Банско - Пловдив - 55лв.

През 2025 г., разбира се, има леко повишаване. Най-евтините оферти тази година в Банско започват от 99 лв., най-скъпите стига 428 лв. В тези цени са включени 2 нощувки, закуски, празнична вечеря, избор между едни от най-известните механи в града и пълна организация от туроператорите.

Транспортът също е по-скъп:

София – 55 лв.

Благоевград – 50 лв.

Пловдив – 65 лв.

А гривните за еднодневен пропуск 25 лв., два дни – 49 лв., три дни – 59 лв.

В Банско макар бюджетните оферти да запазват сходни нива, премиум пакетите скачат с впечатляващите над 40% - от 300 през 2024 г. до 428 лв. през 2025 г.. Това превръща курорта в шампион по поскъпване и ясно показва, че при гарантирано търсене цената върви нагоре без притеснение.

