FT: България е заплашена от наказателна процедура заради бюджетния дефицит

Дефицитът на България може да достигне 4,3% през 2027 г.

След като вчера президентът Румен Радев предупреди за риск от прекомерен бюджетен дефицит, темата привлече вниманието и на международните медии. В публикация на Financial Times, цитирана от БНР, се посочва, че срещу България може да бъде открита процедура за прекомерен дефицит още през следващата седмица

Според изданието Европейската комисия очаква бюджетният дефицит на страната да достигне 4,1% от брутния вътрешен продукт през тази година, а през 2027 г. да нарасне до 4,3%.

По правилата на Европейския съюз държавите членки трябва да поддържат бюджетен дефицит под 3% от БВП. При превишаване на този праг Европейската комисия може да предложи откриване на процедура за прекомерен дефицит, която предвижда засилено наблюдение и препоръки за коригиране на публичните финанси.

Тревожен сигнал за хазната: Дефицитът е най-високият от 15 години

Прогнозите за България са част от доклад на Европейската комисия, който се очаква да бъде публикуван в следващите дни.

България не е единствената страна, която е изправена пред подобен риск. Според публикацията още десет държави от Европейския съюз нарушават фискалните правила на блока и са обект или потенциален обект на процедура за прекомерен дефицит, сред тях Италия, Румъния и Финландия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Кои са скритите разходи при правене на ремонт и как да ги избегнете?
