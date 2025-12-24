С колко по-скъпа е тазгодишната коледна трапеза спрямо миналогодишната?

Ето какво показват сметките

Пред последните години сме свидетели на сериозен скок в цените на някои хранителни продукти. Дали обаче коледната трапеза тази година излиза по-скъпо от миналата? За целта сравняваме цените на основни храни от коледната трапеза тази година спрямо тези от миналата година.

По традиция за празничната вечер се пече пуйка със зеле. Килограм пуйка върви средно 14 лева тази година, спрямо 12 лева миналата година. Една пуйка и около 3-4 килограма, това означава, че цялата пуйка излиза около 45-55 лева. Една зелка излиза около 3,50 лева, цената е като миналогодишната. За рецептата са нужни още малко лук и подправки. Така традиционното ястие би струвало около 60-70 лева.

Цената на царската туршия тази година е дори по-ниска и килограмът върви около 8 лева. Направата на домашна баница излиза около 12-13 лева. За сармите ви трябват кайма, ориз и зелеви листа. Направата на сарми ще ви струва около 15-20 лева, в зависимост какво количество правите. Миналата година сармите са излизали с около 5 лева по-евтино. Килограм свински пържоли излизат между 15 и 23 лева в зависимост от вида. При този вид месо има покачване с около 3-4 лева.