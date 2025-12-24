BGN → EUR
БГ Бизнес С колко по-скъпа е тазгодишната коледна трапеза спрямо миналогодишната?

С колко по-скъпа е тазгодишната коледна трапеза спрямо миналогодишната?

bTV Бизнес екип

Ето какво показват сметките

Пред последните години сме свидетели на сериозен скок в цените на някои хранителни продукти. Дали обаче коледната трапеза тази година излиза по-скъпо от миналата? За целта сравняваме цените на основни храни от коледната трапеза тази година спрямо тези от миналата година.

Европейската държава, в която се харчат най-много пари за коледни подаръци

По традиция за празничната вечер се пече пуйка със зеле. Килограм пуйка върви средно 14 лева тази година, спрямо 12 лева миналата година. Една пуйка и около 3-4 килограма, това означава, че цялата пуйка излиза около 45-55 лева. Една зелка излиза около 3,50 лева, цената е като миналогодишната. За рецептата са нужни още малко лук и подправки. Така традиционното ястие би струвало около 60-70 лева. 

Цената на царската туршия тази година е дори по-ниска и килограмът върви около 8 лева. Направата на домашна баница излиза около 12-13 лева. За сармите ви трябват кайма, ориз и зелеви листа. Направата на сарми ще ви струва около 15-20 лева, в зависимост какво количество правите. Миналата година сармите са излизали с около 5 лева по-евтино. Килограм свински пържоли излизат между 15 и 23 лева в зависимост от вида. При този вид месо има покачване с около 3-4 лева.  

Топ 5 на най-скъпите коледни декорации

Ако решите на приготвяте традиционната капама ще ви трябват няколко продукта. Тя съдържа кисело зеле, кайма, сарми с месо, наденица или луканка, кървавица, сланина. За 10-12 порции направата на капама у дома излиза около 60 лева. 

Към тези цени, като добавим плодовете и салатите, коледната трапеза излиза около 186 лева, спрямо 160 лева миналата година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

