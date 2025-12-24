Топ 5 на най-скъпите коледни декорации

Те често включват масивно злато, диаманти и сложни дизайни

Най-скъпите коледни декорации често включват масивно злато, диаманти и сложни дизайни, водени от елхата Emirates Palace (11,4 милиона долара) с безценната си украса, инкрустирана с диаманти, следвана от елха от масивно злато от Ginza Tanaka (4,24 милиона долара), рядък венец от диаманти и рубини (около 3 милиона долара), златно яйце Ему с диаманти (11 милиона долара за артикула, част от изложба) и екстравагантни топки като инкрустираната с диаманти топка (100 000 долара).

Ето 5-те най-екстравагантни коледни декорации:

Коледна елха на хотел Emirates Palace (Абу Даби) – Оценена на над 11,4 милиона долара, изключителната цена на тази елха идва от украсата ѝ с диамантени колиета, изумруди и други скъпоценни камъни, включително рядко яйце ему, покрито с диаманти.

Коледна елха Ginza Tanaka от масивно злато – 2,4-метрова, 12-килограмова елха от чисто 24-каратово злато, украсена със златни сърца, струваща приблизително 4,24 милиона долара.

Диамантен коледен венец – Създаден от Паси Йокинен-Картър, този венец включваше над 40 диаманта и рубини върху естествена зеленина, оценени на около 2,8 милиона паунда (над 3 милиона долара).

Златно и диамантено яйце Ему – Единично, масивно яйце Ему, покрито с червени диаманти и злато, част от хотелска експозиция на стойност милиони, като само яйцето е оценено на 8,9 милиона паунда (11,2 милиона долара).

Коледна звезда, обсипана с диаманти – Звезда, създадена от 77 Diamonds и Марк Хъси, демонстрираща изключителен лукс със скъпоценни камъни, включително тази звезда на стойност над 947 000 долара.

