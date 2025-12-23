Европейската държава, в която се харчат най-много пари за коледни подаръци

Кой купува играчки, кой купува бижута и кой купува домакински уреди?

Коледните подаръци тази година може да са по-скъпи, тъй като годишната инфлация в еврозоната се е повишила до 2,2% през ноември 2025 г., спрямо 2,1% месец по-рано, според данни на Евростат.

С наближаването на Коледа и купуването на подаръци е в разгара си, Германия ще се превърне в най-големия потребител в Европейския съюз по време на празничния сезон, според данни на Statista. През 2025 г. се очаква разходите за търговия на дребно през коледния период в Германия да достигнат около 85,24 милиарда евро.

Франция следва с приблизително 71,65 милиарда евро, докато Италия се очаква да похарчи над 43 милиарда евро. В по-широка Европа Обединеното кралство е начело, където проучването на PwC прогнозира ръст на разходите от 3,5% в сравнение с 2024 г., въпреки по-бавното начало на празничното пазаруване, съобщава Euronews .

Очаквани общи разходи за дребно за Коледа в Европа през 2025 г. (онлайн и във физически магазини), по държави

Чехите харесват козметика, поляците - часовници

Красотата, модата и електрониката са сред най-популярните категории подаръци, купувани през този празничен сезон, според института.

През последното тримесечие на 2024 г. чехите са похарчили най-много за козметика, докато поляците са предпочитали бижута и часовници. Испанците, от друга страна, са инвестирали най-много в продукти втора употреба, докато италианците са похарчили най-много за домакински уреди. Чехите също са похарчили най-много за игри и играчки в сравнение с останалите европейци.

Миналата година козметиката и играчките бяха продуктите, за които най-често се съобщаваше поради опасения за безопасността в ЕС, като химическите съставки бяха посочени като основна причина за риск в почти половината от случаите.

Проблемна безопасност на играчките

Toy Industries of Europe (TIE), търговската асоциация на европейската индустрия за играчки, също така проучи 70 играчки от първите страници с резултати от търсенето в седем големи онлайн платформи, които доставят до Белгия и Франция.

Цели 96% от изследваните продукти не отговарят на изискванията за безопасност на ЕС, а 86 процента имат сериозни дефекти в безопасността, като например малки части, които представляват опасност от задавяне, силни магнити или лесен достъп до батерии.

През октомври тази година Европейският съвет одобри нови правила за регулиране на безопасността на играчките, включително въвеждането на дигитален паспорт за по-добро проследяване на играчките, продавани онлайн, и забрана за химически вещества, вредни за децата.

