Румънско-български консорциум ще строи скоростен път за 1 млрд. евро

Зеа реализиране на проекта ще са необходими около 1800 работници

Националната компания за инвестиции в пътища на Румъния (CNIR) възложи договора за проектиране и строителство на скоростния път Бакъу–Пятра Нямц на румънско-български консорциум. Стойността на договора възлиза на 5,17 милиарда румънски леи (приблизително 1 милиард евро) без ДДС. Подписването на договора ще се състои при условие, че в законово установения срок не бъдат подадени обжалвания, съобщава румънската медия Romania Insider.

Новият скоростен път ще бъде с дължина 51 километра и ще осигури пряка връзка между община Пятра Нямц и магистрала А7 „Молдова“, като значително ще подобри транспортната свързаност в региона.

Срокове и изпълнение

Общата продължителност на проекта е 48 месеца. От тях 12 месеца са предвидени за проектиране, а останалите 36 месеца – за строително-монтажните дейности. Гаранционният срок за изпълнените строителни работи е пет години.

Работни места и социални ангажименти

Сред критериите за възлагане са включени и социални елементи – допълнителни точки са били присъждани на изпълнител, който се ангажира да наема безработни лица от окръзите Бакъу и Нямц. Според проучването за осъществимост, за целия период на реализация на проекта ще са необходими около 1800 работници. Това съобщи генералният директор на CNIR Габриел Будеску, цитиран в официално прессъобщение.

Инфраструктурни съоръжения

Проектът предвижда изграждането на общо 30 инженерни съоръжения – мостове, надлези и виадукти – с обща дължина приблизително 16 километра. Две от съоръженията ще бъдат с дължина над 1000 метра. Най-дългият от тях е виадукт с дължина 1072 метра, разположен при пътния възел, осигуряващ връзка с магистрала A7 в участъка Бакъу–Пашкани.

Пътни възли и обслужваща инфраструктура

По трасето на скоростния път ще бъдат изградени пет пътни възела:

възел тип „тромпет“ при км 0 за връзка с магистрала A7

пътен възел Ракова за връзка с път DN 15

пътен възел Подолени

пътен възел Съвинище

пътен възел Пятра Нямц

Освен това са предвидени сервизни зони тип S3 и в двете посоки на движение, както и изграждането на Център за поддръжка и координация. Центърът ще отговаря за оперативната поддръжка на пътя и за безопасността на движението по новото трасе.

