Нов тематичен парк наречен „Трансилвански Дисниленд“ ще отвори врати в Европа

Какво ще има в него

„Дракула Ленд“ ще отвори врати в Букурещ, Румъния, един от най-евтините градове в Европа. Той се надява да се превърне в „най-голямата дестинация за забавления, търговия на дребно и технологии на континента, превръщайки страната в нов глобален развлекателен център“.

Наричан Трансилванският Дисниленд от местните медии, той включва тематичен парк, аквапарк, термален спа център, търговски район, арена за забавления и технологичен център.

Основният тематичен парк ще бъде разположен на площ от 780 000 кв. м, като изображения с изкуствен интелект подсказват как би могъл да изглежда, пише The Sun.

Това ще включва шест тематични зони с 40 атракции навсякъде – ето какво знаем за всеки от тях.

Лунна област

Тук гостите ще влизат в парка през главна улица, вдъхновена от Букурещ.

Атракционите ще включват летящ театър и Трансилванска железница, както и въртележки, шоута с дронове и разходка „Легендата за Влад“.

Ще има и магазини и заведения за хранене, които са отворени до вечерта след затварянето на парка.

Друга зона, наречена Семейното кралство, ще има „разнообразна гама от вампири и свръхестествени същества от глобални култури“. Това ще варира от много от митовете за Дракула, както и от „Близкоизточните духове“.

Атракционите включват 4D кино, както и тъмни атракциони, зони за игра за малки деца и сцена за забавления.

Трансилвания

Кръстена на района на Дракула, Трансилвания ще бъде базирана на известната легенда.

Вътре ще има традиционно село, както и гора, и там ще се намират влакчетата на ужасите. Освен големите атракциони, ще има тъмни атракциони, водни атракциони и детска площадка.

Замъкът на Дракула

Центърът на парка е замъкът на Дракула – подобен на замъка на Пепеляшка в Дисниленд.

Гостите обаче ще могат да разгледат замъка с руини и лабиринт, както и да се повозят на „прилепно влакче“.

Железопътна спирка и разходка с лодка по езерото ще бъдат някои други атракции.

Пристанището на Ню Орлиънс

Вдъхновено от Марди Гра, пристанището на Ню Орлиънс ще премине от румънска към френска архитектура.

4D кино влакче в увеселителен парк, както и въртящи се атракции и карнавални игри са част от терена.

Лондонски град

Паркът дори ще има тематичен терен на Обединеното кралство, наречен Лондонски град. Това ще бъде зоната за пазаруване на сувенири, с вдъхновения от викториански Лондон.

Не само това, но ще има театър, разходка с кон и карета и „тренировка на ловец на вампири“.

Аквапарк също е част от плановете

Извън тематичния парк ще има и аквапарк и термален спа център, които ще се простират на 50 000 кв. м. Вътре ще има 30 водни атракции и се твърди, че дори ще има един от най-големите басейни с вълни в Европа.

Гостите ще могат да избират от три вида настаняване – четиризвездния Dracula Grand Hotel, както и тризвездния Dracula Family Hotel и Dracula Inn.

В трите хотела ще има около 1200 стаи.

Част от плановете са и луксозен моден и домашен магазин, както и „многофункционална арена“ за концерти и фестивали.

Потвърдени са също така състезателна писта, автопарк и технологичен център.

