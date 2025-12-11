Румъния ще увеличи данъците върху имотите, земите и колите от 1-ви януари

Новите разпоредби предвиждат почти 80% увеличение на данъците върху недвижими имоти за къщи и апартаменти

Румънският конституционен съд (ПКС) постанови, че пакетът от данъчни увеличения – сред които по-високи налози върху жилища, земя, автомобили според нормите за замърсяване, както и върху печалбите от фондовия пазар – може да влезе в сила на 1 януари 2026 г., съобщава Romania Insider. Съдът е отхвърлил жалбата на опозиционната партия AUR срещу фискалната реформа, за която кабинетът на Илие Боложан бе поел отговорност.

Съдиите заседаваха в сряда, 10 декември, за да разгледат възраженията, които засягаха както реформата на магистратските пенсии, така и закона за повишаване на местните данъци. В решението си по последния те отхвърлиха конституционната жалба, подадена от сенаторите от AUR, като по този начин окончателно отвориха пътя към прилагането на новия фискален пакет от началото на идната година.

Новите разпоредби предвиждат почти 80% увеличение на данъците върху недвижими имоти за къщи и апартаменти, въвеждане на данъчно облагане на автомобилите според нивото им на замърсяване, 16% данък върху криптовалутните транзакции и по-високи налози върху печалбите от капиталовия пазар, уточнява. Законът съдържа и такса от 25 румънски леи (5 евро) за пратки под 150 евро, идващи от държави извън Европейския съюз.

Първоначално правителството внесе законопроекта с поемане на отговорност през септември, но тогава той беше отменен от CCR и върнат в парламента за преработка. След извършени корекции депутатите го приеха отново, след което AUR подаде ново оспорване пред съда.

Тъй като законът не можеше да бъде приложен преди съдът да се произнесе, жалбата поставяше под риск способността на кабинета да финализира бюджета за следващата година. Конституционният съд първоначално насрочи обсъжданията за 4 февруари, после ги измести за 21 януари, но по искане на правителството проведе заседанието още на 10 декември, което позволи мерките да започнат да действат от януари.

