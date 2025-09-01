Робот намалява наполовина времето за обработка на пратки на българска логистична компания

Иновативното решение е внедрено за по-малко от 7 месеца

Хиляди артикули на час могат да бъдат обработени от модерен робот, който ще работи в склада на българската транспортно-логистична компания TRANSPRESS в Индустриален парк София-Божурище, съобщи компанията.

Иновативното решение е внедрено за по-малко от седем месеца и в него са инвестирани 5 млн. лева. То разполага с 18 000 подвижни кутии, всяка с размери 60 х 40 х 33 см и капацитет до 25 кг, чрез които бързо и точно могат да се разпределят и управляват продукти и стоки от всякакъв вид. Т. нар. "пикинг робот" е от последно поколение, пише в съобщението.

Продуктите се зареждат в подвижните кутии и се вкарват в системата с техните бар кодове. Така при заявка за експедиране роботът ги открива за секунди и ги подава към станциите на изхода, за да бъдат транспортирани към определената дестинация. Роботът има капацитет да извършва над 500 операции на час, като е разположен на 18 нива, предаде БТА.

"Взехме решение да инвестираме в роботизация, не само защото така можем да съкратим сроковете за обработка на пратките на нашите клиенти с над 50 процента и реално да предложим ефективност без аналог в България, но също така защото автоматизацията свежда риска от грешки до минимум", обяснява Ивайло Цанов, мениджър в TRANSPRESS.

Внедряването на роботизираната система е част от политиката на компанията за инвестиции в иновативни решения за транспортно-логистичните дейности - от дигитализация и модерен софтуер за управление на склада и автопарка, през електрически бусове и камиони до използването на изкуствен интелект, пише още в съобщението.

