Пенсиите ще се изплащат с два дни закъснение този месец

Пенсиите ще се изплащат с два дни закъснение този месец

bTV Бизнес екип

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември

Изплащането на пенсиите през септември. чрез „Български пощи“ ще започне на 9 септември и ще завърши на 23 септември.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Златна възможност или загуба: Какво разказват български студенти за бригадите в САЩ?

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

Коя е страната с най-голям икономически ръст от 2016 г. насам?

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември.

