Откриха ново находище на естествен водород

„Белият“ водород се характеризира с по-ниска цена и минимални въглеродни емисии

Американският щат Тексас се озова в светлината на прожекторите поради ново откритие. Под пустинните земи на щата са открити значителни находища на така нареченото „бяло злато“ - естествен водород, което може да бъде пробив за възобновяемата енергия, пише ЕсорогтаІ.

Проектът Nemaha, собственост на HyTerra, обхващащ повече от 291 квадратни километра, вече даде първите си резултати. Проби от естествен водород и хелий бяха открити по време на пробиването на няколко сондажа. Хелият е важен за производството на високотехнологично оборудване, а „белият“ водород се характеризира с по-ниска цена и минимални въглеродни емисии. Той се получава чрез естествения процес на взаимодействие на подземните води със желязосъдържащи скали, предаде БГНЕС. Според HyTerra, този ресурс може да помогне за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и да даде нов тласък на декарбонизацията на области като енергетика, транспорт, строителство и селско стопанство.

Освен това, в Тексас вече се изпълнява друг мащабен проект - Hydrogen City, който планира годишно да произвежда 280 000 тона „зелен“ водород, базиран на слънчева и вятърна енергия. Експертите смятат, че тези инициативи могат не само да намалят емисиите в САЩ, но и да направят страната световен лидер в областта на възобновяемата енергия

По-рано бе съобщено, че в Албания бе открито находище, съдържащо над 200 тона водород. Очаква се водородните резервоари да бъдат достъпни за промишлено производство. Находището се намира под хромова мина и това го прави уникално.

